Retiran bandera arcoíris de Stonewall y estalla protesta en Nueva York

La retirada de la bandera arcoíris del Monumento Nacional de Stonewall, considerado el sitio patrimonial más emblemático para la comunidad LGBTQ en Estados Unidos, desató el martes una fuerte protesta en Manhattan.

La medida responde a nuevas normas adoptadas por el gobierno de Donald Trump, que restringen el uso de emblemas distintos a la bandera nacional y las insignias oficiales del Departamento del Interior.

Indignación frente al símbolo del movimiento LGBTQ

Un centenar de manifestantes se congregó frente al monumento, muchos envueltos en banderas multicolores, denunciando la decisión como “una bofetada en la cara” para la comunidad.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó su rechazo y afirmó en X que “ningún acto de borrado podrá cambiar o silenciar la historia” del movimiento. La protesta convirtió el parque en un mosaico de banderas LGBTQ, en contraste con la ausencia del símbolo oficial en el sitio patrimonial.

Un lugar con memoria histórica

El Monumento Nacional de Stonewall conmemora los disturbios de 1969, tras una redada policial en el bar gay Stonewall Inn, que dieron origen al movimiento moderno por los derechos de las personas homosexuales, transgénero y no binarias en Estados Unidos.

La decisión de retirar la bandera se suma a otras medidas recientes del gobierno de Trump, como la eliminación de referencias a personas trans y queer en el sitio web del monumento y en otros portales oficiales.