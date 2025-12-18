Periodista es viral tras reportar desde un gigantesco cráter en vía de Soacha

Un periodista se volvió viral en redes sociales tras realizar un reportaje poco convencional: informar desde el interior de un enorme hueco en plena vía pública. El hecho ocurrió en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el sector de Ciudad Verde.

El video que difundido a través de TikTok, rápidamente se viralizó, llegando a millones de reproducciones y llenándose de comentarios de todo tipo, lo que llevó a que se cumpliera con el objetivo de dar a conocer una problemática para la ciudadanía.

El hueco, ubicado en la calle 17 con carrera 36, tiene una profundidad aproximada de 1,70 metros, según lo reportado por el periodista Andrés Triviño. En lugar de limitarse a mostrarlo desde afuera, decidió ingresar al cráter para dimensionar el riesgo que representa para peatones y conductores, una decisión que marcó la diferencia frente a otros reportajes similares.

Un reportaje desde dentro del cráter en Ciudad Verde

El periodista pertenece al medio CVE Noticias, un medio independiente de Soacha que cuenta con más de 30 mil seguidores en TikTok. En este espacio, él es el encargado de la mayoría de los reportajes y, en esta ocasión, optó por una puesta en escena que evidenciara la gravedad del problema desde una perspectiva poco habitual.

Durante la grabación, explicó que el enorme hueco se originó luego de lo ocurrido el pasado 12 de diciembre, cuando se rompió un tubo madre de agua. Tras el daño, funcionarios del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá hicieron presencia para cerrar las válvulas, lo que provocó que la vía quedara completamente inundada antes de colapsar.

El impacto del video viral y la reacción en redes sociales

Una vez superada la emergencia inicial, la vía quedó con el cráter que hoy representa un riesgo para la comunidad. Según se expone en el reportaje, la única señalización visible es una bolsa ubicada a un costado, una advertencia mínima frente al peligro que implica el hueco para quienes transitan por el sector.

Más allá de la denuncia, el video se convirtió en un fenómeno viral. La publicación superó el millón de visualizaciones y acumuló más de dos mil comentarios, muchos de ellos en tono humorístico, con memes y mensajes que destacaron el compromiso del periodista por “meterse” literalmente en la noticia y llamar la atención sobre el problema.