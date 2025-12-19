“Se soñó hace 30 años”: Shakira finaliza su gira por Latinoamérica con emotivo mensaje

Sin duda alguna, Shakira ha logrado impactar a su fanaticada con la titánica gira mundial que lleva realizando desde el 2024 por lo que actualmente la barranquillera es la artista latina más taquillera del mundo al romper récords nunca antes vistos.

Sin embargo, su gira culminó una de sus etapas ya que la mujer cerró sus presentaciones en la región con un emotivo mensaje que llenó de sentimentalismo a sus más fieles fanáticos, quienes exaltaron su entrega, disciplina y profesionalismo para realizar un sin fin de presentaciones por todo el mundo.

Shakira finaliza su gira por Latinoamérica

La cantante tomó su cuenta oficial de Instagram para compartir un emotivo resumen en donde se lograron observar distintas imágenes de sus presentaciones que estuvieron marcadas por distintas sorpresas como invitados, interacción con su público y canciones exclusivas para cada presentación.

Así mismo, la intérprete de ‘Antología’ tomó un espacio para compartir una sentida reflexión en donde reveló detalles inéditos del proceso creativo detrás de ‘Las mujeres ya no lloran world tour’ y cómo se logró consolidar dicha idea que hoy es considerada como una de las giras más exitosas en la historia de la industria musical.

“Acaba la primera etapa de esta gira histórica en la que juntos nos hemos inventado un camino propio. Gracias por ayudarme a materializar este sueño que se soñó hace treinta años”, explicó.

También, tuvo un espacio para agradecer la participación de sus dos hijos en dicho proyecto, pues los catalogó como sus más grandes “maestros”, quienes también tuvieron una importante participación en los shows de su madre al aparecer en algunas de las presentaciones y entonar su canción ‘Acróstico’.

De esta manera, los internautas manifestaron su gran emoción ante el nuevo rumbo que sus proyectos musicales tomarán de ahora en adelante.

¿Qué sigue para la gira de Shakira?

La gira mundial más taquillera de la historia todavía no ha llegado a su final oficial, pues la cantante sorprendió al anunciar que en el 2026 sus titánicos conciertos llegarán a Europa, Asia y Medio Oriente.