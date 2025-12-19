Revelan los números que más cayeron en el Baloto durante 2025

El Baloto cerró 2025 con un dato que siempre despierta curiosidad entre los apostadores que tiene que ver con el balance de los números que más veces se repitieron durante el año.

Aunque cada sorteo es independiente y el azar manda, la estadística permite identificar tendencias que muchos jugadores usan como referencia al momento de elegir su combinación.

Durante 2025, el Baloto mantuvo su esquema habitual de tres sorteos semanales, realizados los lunes, miércoles y sábados en la noche.

Esta frecuencia dejó cientos de resultados que hoy permiten conocer cuáles fueron las cifras más recurrentes, tanto en el sorteo principal como en la súperbalota y en la modalidad Revancha.

Estos fueron los números más frecuentes del Baloto en 2025

Según la clasificación realizada entre el 1 de enero y el 3 de diciembre de 2025, el número 25 fue el más repetido en el sorteo principal, con 58 apariciones.

Muy cerca estuvieron el 2 y el 43, que salieron 57 veces cada uno, seguidos por el 21 y el 32, con 56 apariciones.

También destacaron cifras como el 14 y el 41, que cayeron 54 veces, mientras que el 5 y el 9 aparecieron en 52 oportunidades. El listado lo completa el 12, con 51 veces, consolidándose como uno de los números más constantes del año.

En cuanto a la súperbalota, el número que más se repitió fue el 12, con 29 apariciones. Le siguieron el 4 y el 10, con 26 veces, y el 13 y el 14, que salieron 25 veces cada uno.

Revancha y súperbalota: los más repetidos del año

En la modalidad Revancha, el número que más cayó en 2025 fue el 37, con 60 apariciones, seguido del 33, con 57, y el 5, con 56 veces. También sobresalieron el 36, el 4 y el 40, todos con más de 50 salidas.

Para la súperbalota de Revancha, el liderazgo fue del número 6, que apareció 28 veces, seguido por el 9 y el 11, con 26, y el 7 y el 16, con 24 apariciones.

Aunque estas cifras no garantizan premios futuros, sí muestran cuáles números marcaron el ritmo del Baloto en 2025 y alimentan la conversación entre quienes siguen apostando a la suerte.