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🔴 Canadá 0-3 Marruecos, Mundial de 2026: reviva los mejores momentos

Siga todas las emociones del primer duelo de los octavos de final.

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julio 04 de 2026
11:12 a. m.
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El NRG Stadium de Houston se viste de gala para albergar uno de los cruces más electrizantes y físicamente demandantes de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El coanfitrión, Canadá, medirá fuerzas ante la siempre peligrosa selección de Marruecos, semifinalista en la pasada edición de Qatar 2022.

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El encuentro promete una batalla táctica sin cuartel, donde el ganador obtendrá el codiciado pase a los cuartos de final para medirse contra el vencedor de la llave entre Francia y Paraguay.

Siga las estadísticas del duelo Canadá vs. Marruecos aquí

Así llegan ambas selecciones a los dos partidos

Ambas escuadras llegan a este compromiso tras superar batallas de alta tensión en la ronda previa:

  • Canadá: El conjunto dirigido por Jesse Marsch firmó una página dorada en su historia futbolística tras finalizar en la segunda posición del Grupo B y vencer de forma agónica a Sudáfrica por 1-0 en los dieciseisavos de final, gracias a un gol salvador de Stephen Eustáquio en el minuto 92.
  • Marruecos: Los Leones del Atlas, comandados por Mohamed Ouahbi, se metieron a las eliminatorias tras ser segundos del Grupo C (donde rescataron un valioso empate 1-1 ante Brasil) y firmaron una gesta dramática al eliminar a los Países Bajos en una tanda de penaltis (3-2) tras igualar 1-1 en el tiempo regular.

Última vez que se enfrentaron Canadá con Marruecos

El enfrentamiento evoca de inmediato lo sucedido hace cuatro años en Medio Oriente. En el Mundial de Qatar 2022, ambas naciones compartieron el Grupo F, con una victoria por 2-1 a favor de los marroquíes gracias a los goles tempraneros de Hakim Ziyech y Youssef En-Nesyri.

Aquella derrota selló la eliminación de los norteamericanos, por lo que la plantilla canadiense ve este partido como la oportunidad perfecta para saldar cuentas pendientes.

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