Hallaron el cuerpo de una menor dentro de una maleta en ciudad turística de Tailandia: hay un capturado

Lo que para millones de turistas es un destino de playas, vida nocturna y vacaciones, hoy se convirtió en el escenario de un crimen.

El hallazgo del cuerpo de una adolescente de apenas 17 años, abandonado dentro de una maleta junto a una vía férrea, no solo desató una investigación por homicidio, sino que puso sobre la mesa la realidad detrás de uno de los mayores epicentros del turismo sexual en el mundo.

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Mientras intentan reconstruir qué ocurrió con la joven y por qué terminó dentro de una maleta, quienes conocen de cerca la ciudad aseguran que esta es una problemática que lleva décadas afectando a Pattaya, Tailandia y que, pese a los esfuerzos por cambiar su imagen, continúa vigente.

Hallan el cuerpo de una adolescente dentro de una maleta en Tailandia

El caso salió a la luz la semana pasada, cuando las autoridades encontraron una maleta abandonada junto a una vía férrea. En su interior estaba el cuerpo de una adolescente tailandesa de 17 años, quien, según la información conocida, había llegado a Pattaya apenas unos días antes.

Desde ese momento comenzó una investigación que rápidamente condujo a la captura de un ciudadano australiano de 45 años, detenido en el aeropuerto cuando intentaba abandonar Tailandia.

El hombre ahora enfrenta cargos por asesinato con premeditación, corrupción de menores y ocultación de cadáver.

Pattaya se convirtió en destino de turismo sexual

El asesinato reabrió las heridas de una ciudad cuya historia ha estado marcada durante décadas por el turismo sexual.

Pattaya, ubicada a unas dos horas de Bangkok, comenzó a transformarse en los años sesenta, durante la guerra de Vietnam, cuando soldados estadounidenses acudían allí durante sus permisos.

Con el paso del tiempo dejó de ser un pequeño pueblo pesquero para convertirse en uno de los destinos más conocidos del mundo por el comercio sexual.

Hoy, aunque las autoridades impulsan festivales, eventos deportivos y campañas para atraer turismo familiar, su reputación sigue siendo difícil de cambiar.

¿Qué dicen quienes viven de cerca esta realidad?

Emily, una trabajadora sexual transgénero que lleva 20 años viviendo en Pattaya, aseguró que el miedo hace parte de su rutina diaria.

Tengo miedo y por eso sigo viva.

La mujer explicó que ha visto casos similares a lo largo de los años y lamentó que muchas jóvenes continúen llegando convencidas de que encontrarán una salida fácil a la pobreza.

Ven videos en TikTok y creen que es dinero fácil. Pero se necesita tiempo para entender cómo funciona todo. No es fácil, la realidad es muy distinta.

¿Por qué tantas mujeres siguen llegando a Pattaya?

Pese a que la prostitución continúa siendo oficialmente ilegal en Tailandia, esta actividad representa una parte importante de la economía de la ciudad.

Los ingresos que pueden obtener algunas trabajadoras sexuales llegan a ser hasta diez veces superiores al salario promedio del país, una realidad que sigue atrayendo a mujeres de diferentes regiones.

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Ann, una mujer de 37 años, contó que llegó hace una década después de huir de su hogar debido a problemas económicos y de consumo de drogas.

La mayoría de quienes vienen a vivir aquí tocaron fondo.

Para ella, el reciente asesinato difícilmente cambiará esa realidad, porque muchas personas seguirán viendo en Pattaya una oportunidad para empezar de nuevo.