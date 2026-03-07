Los mejores memes que dejó el partido de la Selección Colombia ante Ghana en el Mundial

La Selección Colombia avanzó una ronda más en la Copa del Mundo 2026. El equipo logró superar a Ghana en la fase de dieciseisavos de final y ahora se enfrentará a Suiza en octavos.

A pesar de que Colombia dominó el partido de principio a fin, poniéndose en ventaja desde los primeros minutos, la diferencia de apenas un gol generó suspenso en millones de colombianos ante la posibilidad de un empate que llevara todo al alargue.

Sin embargo, la victoria se consumó y finalmente Colombia sigue con vida en el Mundial. Posteriormente, todos se volcaron a las redes sociales y las risas no faltaron con los mejores memes.

Los mejores memes que dejó el partido de Colombia