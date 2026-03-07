OMS alertó sobre la falsificación de medicamento empleado para trastornos y cánceres

La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta #3/2026 por la falsificación del medicamento Darzalex (daratumumab) inyectable detectado en México y Las Maldivas. Pese a que las autoridades nacionales de ambos países notificaron el incidente, la OMS dio a conocer que al menos un caso llegó a los hospitales.

Este medicamento suele utilizarse para tratar diferentes trastornos y algunos cánceres que afectan principalmente la médula ósea como el mieloma múltiple. Por esto, la organización emitió varias recomendaciones para lograr identificar el producto falsificado.

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¿Cómo reconocer el producto falsificado?

“JANSSEN, el fabricante del producto auténtico, ha confirmado que los números de lote MYS7381 y STV1K01, que figuran en estos productos falsificados, no son válidos. Todo producto con el nombre DARZALEX que lleve esos números de lote debe considerarse falsificado y no debe utilizarse”, aseguró la entidad.

Dentro de los riesgos de consumir este medicamento falsificado se encuentran algunas reacciones adversas como infecciones o complicaciones relacionadas con la inyección. Al no recibir el tratamiento adecuado, los pacientes con las enfermedades podrían tener una progresión de la enfermedad y aumentar la morbimortalidad.

“Debido a que no se han analizado en laboratorios, estos productos podrían no contener ningún principio activo y se desconocen su composición, su calidad y su esterilidad. También podrían contener componentes incorrectos o sustancias nocivas. En consecuencia, podrían resultar ineficaces o nocivos”, agregó la OMS.

Recomendaciones a los profesionales de salud

Finalmente, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a los profesionales médicos a notificar a la autoridad nacional encargada, al centro nacional de farmacovigilancia o la OMS.

“La OMS aconseja reforzar la vigilancia y el seguimiento de la cadena de suministro en los países y regiones que puedan verse afectados por estos productos falsificados. La vigilancia debe extremarse, en particular, en el mercado informal o no regulado, incluidos los sitios en línea”, finalizó.

En caso de contar con este medicamento, no se debe hacer uso. En caso de haberlo utilizado se debe consultar de inmediato con un profesional de la salud.