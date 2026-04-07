Sicario fotografió un cadáver para reportar a sus jefes el asesinato y tortura de un hombre en Antioquia

Fue judicializado un hombre señalado de desempeñar un papel clave dentro del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño.

La Fiscalía lo acusa de participar en múltiples actividades delictivas y de haber intervenido en un crimen que, por la forma en la que ocurrió, quedó bajo la lupa de las autoridades.

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Según la investigación, la víctima fue retenida, amarrada, golpeada y sometida a un violento interrogatorio antes de ser asesinada. Después del homicidio, el hoy procesado, presuntamente, tomó fotografías del cuerpo para informar a sus superiores sobre la ejecución del crimen.

Capturan a coordinador de homicidios del Clan del Golfo

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Juan David Pineda Vargas, señalado integrante del Clan del Golfo, organización a la que las autoridades le atribuyen diferentes hechos violentos ocurridos en Zaragoza, El Bagre y otros municipios del Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con las investigaciones, habría ingresado a la estructura criminal como sicario durante 2024. Sin embargo, hacia finales de ese mismo año, presuntamente fue ascendido a cabecilla urbano, cargo desde el cual habría coordinado homicidios selectivos, secuestros, extorsiones, tráfico de estupefacientes, extracción ilegal de minerales y labores de inteligencia.

Sicario fotografió el cadáver para reportarle a sus jefes el asesinato de un hombre en Antioquia

Los elementos recopilados por la Fiscalía indican que el 5 de agosto de 2024 un grupo armado llegó hasta una vivienda ubicada en la vereda Cacales, en jurisdicción de El Bagre.

En ese lugar, un hombre fue retenido contra su voluntad y posteriormente trasladado hasta el sector conocido como La Arenosa.

Según la investigación, la víctima fue amarrada de manos y sometida a agresiones físicas con el propósito de obligarla a entregar información relacionada con una organización rival.

Las autoridades sostienen que, al no obtener la información que buscaban, los responsables llevaron al hombre a otro sitio donde finalmente fue asesinado con arma de fuego mientras permanecía completamente indefenso y maniatado.El cuerpo fue encontrado al día siguiente, 6 de agosto de 2024.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que, presuntamente, Juan David Pineda Vargas fotografió el cadáver para enviar las imágenes a sus superiores y reportar que el homicidio había sido ejecutado.

¿Qué cargos le imputó la Fiscalía?

Con base en los elementos materiales probatorios obtenidos durante la investigación, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de:

Concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla.

Secuestro simple agravado.

Homicidio agravado.

Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante las audiencias, el procesado no aceptó los cargos.

No obstante, tras evaluar los argumentos presentados por la Fiscalía, un juez de control de garantías ordenó imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Juan David Pineda Vargas mientras avanza el proceso judicial en su contra.