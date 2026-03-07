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El emotivo gesto de Luis Díaz con Diogo Jota a un año de su muerte

El jugador de la Selección Colombia aprovechó el partido ante Ghana en el Mundial para hacer un homenaje a su excompañero.

Noticias RCN

julio 03 de 2026
11:31 p. m.
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Este 3 de julio, se cumplió un año del fatídico accidente que le costó la vida a Diogo Jota y su hermano André Silva, ambos futbolistas profesionales, quienes se movilizaban en su carro por las vías de España, pero se salieron de la carretera y el vehículo terminó incendiado.

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En la Selección de Portugal, le rindieron un homenaje tras ganar en su partido ante Croacia en la fase de dieciseisavos de final del Mundial, con Cristiano Ronaldo portando su camiseta y dedicándole el triunfo. Sin embargo, no fueron los únicos que se acordaron de su muerte.

Luis Díaz y el homenaje a Diogo Jota

Luis Díaz marcó gol ante Ghana, pero el tanto no valió debido a un fuera de lugar evidente. En el momento de la celebración, antes de notar que levantaron el banderín, el colombiano le dedicó su gol a quien fue su compañero en el Liverpool.

'Lucho' comenzó a correr mientras abría sus brazos y luego chocaba las manos, una de las celebraciones típicas de Diogo Jota. Lastimosamente, se dio cuenta de que el gol no valió, pero en este caso y más que nunca, lo importante fue la intención.

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