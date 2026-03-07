El emotivo gesto de Luis Díaz con Diogo Jota a un año de su muerte

Este 3 de julio, se cumplió un año del fatídico accidente que le costó la vida a Diogo Jota y su hermano André Silva, ambos futbolistas profesionales, quienes se movilizaban en su carro por las vías de España, pero se salieron de la carretera y el vehículo terminó incendiado.

En la Selección de Portugal, le rindieron un homenaje tras ganar en su partido ante Croacia en la fase de dieciseisavos de final del Mundial, con Cristiano Ronaldo portando su camiseta y dedicándole el triunfo. Sin embargo, no fueron los únicos que se acordaron de su muerte.

Luis Díaz y el homenaje a Diogo Jota

Luis Díaz marcó gol ante Ghana, pero el tanto no valió debido a un fuera de lugar evidente. En el momento de la celebración, antes de notar que levantaron el banderín, el colombiano le dedicó su gol a quien fue su compañero en el Liverpool.

'Lucho' comenzó a correr mientras abría sus brazos y luego chocaba las manos, una de las celebraciones típicas de Diogo Jota. Lastimosamente, se dio cuenta de que el gol no valió, pero en este caso y más que nunca, lo importante fue la intención.