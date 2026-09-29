Bruno Mars reaccionó al sensual baile entre Karol G y Drake: ¿se mostró celoso?

Las redes sociales no han parado de comentar la más reciente presentación de Karol G en Houston, Estados Unidos, que contó con la participación sorpresa por parte del rapero Drake.

Sin embargo, su junte en el escenario con la antioqueña ya ha generado todo tipo de reacciones entre sus fanáticos ya que volvieron a resurgir los rumores sobre una presunta relación entre ambos cantantes.

A la ola de reacciones se ha sumado ahora el cantante Bruno Mars, quien tomó su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre el hecho que ya ha causado gran furor entre los seguidores de la ‘Bichota’.

¿Cómo reaccionó Bruno Mars al baile entre Karol G y Drake?

El encuentro entre Drake y Karol G no solo se limitó a su interpretación de la canción ‘Ahí’, pues el rapero también tuvo la oportunidad de cantar algunas de sus canciones más populares. Pero estos instantes también se prestaron para que ambos protagonizaran un sensual y ligero baile que fue aplaudido por todos los presentes.

Por supuesto, el hecho fue comentado por el cantante Bruno Mars ya que el hombre compartió una fotografía en donde se muestra observando por una ventana, de manera reflexiva. El comentario que llevaba la instantánea hizo referencia al encuentro entre Karol G y el rapero, pues aseguró que tenía el objetivo de recuperarla.

“Cuando ves a Drake bailando con tu crush latina en 4k @karolg @champagnepapi ¡Respóndeme lo antes posible. ¡Tengo que recuperarla! ¡Debo recuperarla! ¡La recuperaré!”, se lee en el comentario.

Su post ya ha generado miles de reacciones e interacciones entre los usuarios, quienes elogiaron la aparente disputa que se ha generado por relacionar a Carolina Giraldo con dos de los artistas más importantes del pop y rap estadounidense.

Karol G sorprendió con su nuevo look

Por otro lado, Carolina ha vuelto a sorprender nuevamente a sus seguidores al compartir un video, por medio de su cuenta oficial de TikTok, en donde se mostró una vez más con el cabello de color azul.

Su cambio ya ha recordado la época en donde la mujer tuvo por varios meses su cabello con este color, pues dicha temporada se remonta al lanzamiento de canciones icónicas como ‘Provenza’, ‘El Barco’ y ‘Sejodioto’.