Colombia quedó entre los peores países para jubilarse en 2026

Colombia ocupó el puesto 43 entre 44 países en el Índice Global de Jubilación 2026 de Natixis, un estudio que analiza las condiciones que enfrentan las personas para tener una jubilación segura. El país obtuvo una puntuación de 35 sobre 100 y solo quedó por encima de India.

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El análisis no se limita al sistema pensional: también tiene en cuenta factores económicos, de salud, bienestar material y calidad de vida durante la vejez.

¿Por qué Colombia quedó entre los últimos países para jubilarse?

El Índice Global de Jubilación (GRI) de Natixis reúne 18 indicadores distribuidos en cuatro grandes categorías: finanzas durante la jubilación, salud, bienestar material y calidad de vida.

La medición de 2026 fue elaborada a partir de información de diferentes organismos internacionales y fuentes académicas, y el análisis se realizó entre marzo y mayo de este año.

Infografía: La República

En la clasificación general, Colombia obtuvo 35 puntos, mientras que India, ubicada en el último lugar, registró apenas 9. En América Latina, Chile alcanzó 52 puntos y ocupó el puesto 37, México obtuvo 49 y quedó en el 38, mientras que Brasil registró 42 y se ubicó en el puesto 41.

El resultado muestra que las condiciones para la jubilación no dependen únicamente de cuánto dinero recibe una persona después de retirarse. El índice también considera elementos como el acceso a servicios de salud, las condiciones económicas y la calidad de vida.

¿Qué países tienen mejores condiciones para jubilarse?

En el extremo superior de la clasificación aparecen Noruega, Irlanda y Países Bajos, que ocuparon los tres primeros lugares del índice de 2026, con puntuaciones de 83, 81 y 79, respectivamente.

Noruega encabezó la medición y destacó especialmente en el componente relacionado con las finanzas durante la jubilación. Irlanda ocupó el segundo puesto, mientras que Países Bajos completó el grupo de los tres primeros.

El contraste permite dimensionar la posición de Colombia dentro de la medición: mientras el país obtuvo 35 puntos, los primeros lugares superaron ampliamente los 75 puntos.

¿Qué mide realmente este ranking de jubilación?

El resultado no significa que todas las personas mayores en Colombia tengan las mismas condiciones ni que el índice determine cuánto recibirá un pensionado. Se trata de una comparación internacional de factores relacionados con la seguridad durante la jubilación.

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Además, existen otros estudios que utilizan metodologías diferentes. Por ejemplo, el Índice Global de Jubilación de International Living ubicó a Colombia en el puesto 15 entre 24 destinos en 2026, destacando factores como el costo de vida, el clima y la atención médica.

La diferencia entre ambos resultados evidencia que la posición de un país puede cambiar dependiendo de qué variables se midan y cuál sea el objetivo del estudio.

En el caso del índice de Natixis, Colombia quedó en la parte baja de la clasificación, lo que vuelve a poner sobre la mesa los desafíos económicos, sociales y de salud asociados con la jubilación en el país.