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Suspenden búsqueda de desaparecidos tras avalancha en el Himalaya

Hasta el momento, los equipos de rescate han recuperado cuatro cuerpos. Dos de las víctimas eran guías de montaña.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
07:01 a. m.
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Las condiciones meteorológicas adversas obligaron a suspender las labores de búsqueda de 12 trabajadores nepalíes que permanecen desaparecidos tras una avalancha que arrasó un campamento de montaña en el Himalaya.

Suspenden labores de búsqueda tras avalancha en el Himalaya

El accidente ocurrió el domingo en el monte Himlung, a unos 7.126 metros sobre el nivel del mar, cerca de la frontera con China.

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La avalancha destruyó el campamento base donde se encontraban trabajadores que se preparaban para futuras expediciones.

Tul Singh Gurung, presidente de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal, confirmó que las labores de rescate tuvieron que ser interrumpidas debido a la dificultad de las condiciones en la zona.
“Las condiciones son muy difíciles”, señaló Gurung al referirse a las tareas de búsqueda.

Hasta el momento, los equipos de rescate han recuperado cuatro cuerpos. Dos de las víctimas eran guías de montaña y fueron encontradas el domingo por un grupo integrado por ocho rescatistas.

Los cuerpos de otros dos trabajadores, pertenecientes al personal de cocina del campamento, fueron localizados el lunes.

El panorama para encontrar con vida a las 12 personas que continúan desaparecidas es poco alentador. Mingma G. Sherpa, responsable del equipo de rescate, manifestó que la magnitud de la avalancha hace difícil pensar que los trabajadores hayan podido sobrevivir.

Autoridades esperan mejor clima para continuar la búsqueda

El rescatista explicó que la cantidad de nieve desplazada fue considerable y que las labores podrían retomarse cuando las condiciones mejoren y la nieve comience a derretirse.

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Por ahora, las labores de búsqueda en el Himlung permanecerán suspendidas mientras persistan las condiciones adversas.

Los equipos esperan que una mejora del clima y el descenso de la nieve permitan retomar el operativo para intentar localizar a los trabajadores que siguen desaparecidos.

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