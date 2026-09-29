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Quedó en video: delincuente se llevó a un perro tras asaltar a sus dueños en Bogotá

Los hechos se registraron el pasado 21 de septiembre en la localidad de Suba, en el barrio Britalia Norte de Bogotá.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
07:37 a. m.
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En videos de cámaras de seguridad quedó grabado el momento en el que una pareja fue asaltada en Bogotá. Los hechos se registraron el pasado 21 de septiembre en la localidad de Suba, en el barrio Britalia Norte.

Las imágenes muestran a un hombre y una mujer que transitan por la acera del sector con su mascota, en lo que sería un paseo nocturno.

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Sobre las 7:45 de la noche, las cámaras de un edificio captaron cuando una motocicleta, conducida por un sujeto de casco y chaqueta, los acorrala.

VIDEO: Delincuentes robaron a un perro en Bogotá

El ángulo de la grabación no permite observar inicialmente al compañero del conductor, quien, al parecer, intimidó a la pareja para robarles su teléfono celular. Ante la negativa de las víctimas, el delincuente procedió a hacer algo insólito: hurtar a la mascota.

A las 7:47, dos minutos después de la aparición de la moto, logra verse en la escena el segundo sujeto implicado.

El hombre corre hacia su compañero, parqueado metros adelante, con el pequeño canino colgando del collar con el que sus dueños le estaban dando el paseo.

Por varios metros lo lleva colgando hasta que logra subirse a la motocicleta. El animal se mueve de manera desesperada ante el maltrato y también se logra ver a sus dueños corriendo detrás para poder alcanzar a los delincuentes. Sin embargo, estos logran huir de manera acelerada.

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Piden dinero para liberar a mascota secuestrada

Información compartida por varios usuarios en redes señala que, desde el robo, la pareja ha recibido llamadas extorsivas, puesto que les están exigiendo dinero a cambio de regresar al canino de raza Pomerania y que responde al nombre de ‘Pato’.

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