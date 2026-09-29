¿Postre sin vida?: este fue el nuevo eliminado en la cocina de MasterChef Celebrity

Un accidentado reto de eliminación causó gran incertidumbre entre los tres chefs, quienes le solicitaron a los participantes preparar postres para el desafío. Sin embargo, los resultados por parte de la mayoría no fueron los esperados ya que varios obtuvieron contundentes errores que finalmente solo le costó el cupo a una celebridad.

Ante dicho panorama, algunos participantes manifestaron su resignación por el resultado definitivo ya que los errores se convirtieron en la constante durante el tiempo en las estaciones.

¿Cómo fue el reto de eliminación en MasterChef?

Los siete cocineros tuvieron que sorprender el paladar de los jueces por medio de postres al mejor estilo de la alta cocina. Pero más de un participante tuvo serios errores con su preparación por lo que, en varias de las estaciones, las segundas y hasta terceras opciones de postres tuvieron que ponerse sobre la mesa.

Julieta Piñeres, Luciano D'Alessandro, Marcela Carvajal, Sebastián Villalobos, Emmanuel Restrepo, Verónica Orozco y Víctor Tarazona protagonizaron uno de los retos más discutidos y disputados hasta el momento.

Pero cuatro de estos tuvieron el desempeño más cuestionado ya que Marcela, Verónica, Luciano y Víctor fueron llamados por los jueces para abandonar la competencia.

Tras una larga deliberación, Rausch dio a conocer los errores de cada uno. Marcela presentó un crumble crudo, Verónica tuvo errores de sequedad en su preparación, Luciano hizo una torta incompleta y Víctor tuvo problemas de cocción, salsa y su postre fue considerado como un plato incompleto. Ante este análisis, los chefs decidieron que el eliminado de la competencia debía ser Víctor Tarazona.

Reacciones a la eliminación de Víctor

“Desafortunadamente, yo supongo que dudaste mucho para terminar tu postre y eso hace que el postre se sintiera muy incompleto. No era un mal postre, pero realmente era el postre más incompleto de todos los del reto de hoy. Dicho eso, usted es un crack, es un buen tipo, es chistoso, fantástico, es un gran artista y lo voy a extrañar”, aseguró el chef Rausch.

Por su parte, la chef Belén también se sinceró al revelar su asombro por la buena energía que el famoso siempre le imprimió a todos los retos en los que participó pese a los resultados que hubiera obtenido.

Claudia Bahamón también ofreció una sentida reflexión al afirmar que, pese a que era el único jugador que no conocía cuando inició la temporada, logró descubrir a un “ser humano maravilloso”.

Finalmente, varios participantes llegaron a romper en llanto. Este fue el caso del actor Emmanuel Restrepo, quien aseguró que el hombre era su mano derecha en la competencia culinaria.