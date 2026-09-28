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Hay alerta en el Meta por muertes asociadas al dengue: síntomas y cómo prevenirlo

Las autoridades realizan jornadas de prevención en barrios para eliminar criaderos del mosquito transmisor.

Valentina Bernal

septiembre 28 de 2026
09:51 p. m.
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El departamento del Meta enfrenta una alerta sanitaria por el incremento de casos de dengue. En lo corrido del año se han contabilizado 12.198 casos, convirtiendo a esta región en la que registra la mayor cantidad de contagios en el país.

El panorama también preocupa por las muertes asociadas a la enfermedad. Hasta el momento, 13 personas han fallecido, siete casos ya fueron confirmados como consecuencia del dengue y otros seis permanecen bajo estudio para establecer si existe una relación con la enfermedad.

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Ante este escenario, las autoridades de salud intensificaron las acciones de prevención, especialmente en sectores populares de Villavicencio, donde se realizan jornadas para identificar y eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor.

¿Cómo puede prevenir la propagación del dengue?

Una de las estrategias implementadas se denomina “Abre tu llave y lava tu tanque”. Los equipos de salud recorren las viviendas y realizan labores de limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua.

Durante estas visitas también se entrega jabón para facilitar el lavado y se deja una pastilla destinada a prevenir la reproducción del mosquito.

El objetivo es intervenir directamente los lugares donde puede acumularse agua y convertirse en un espacio propicio para la reproducción del zancudo que transmite el dengue.

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

Las autoridades hacen un llamado a reconocer las señales de alerta y no esperar a que los síntomas empeoren.

Entre las manifestaciones que pueden presentarse están dolor de cabeza, brotes o alteraciones en la piel y otros síntomas asociados a la infección.

Ante estas señales, la recomendación es buscar orientación médica y mantener reposo. Para controlar la fiebre o el malestar, las autoridades señalan el uso de acetaminofén, siguiendo las indicaciones correspondientes.

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Asimismo, uno de los llamados de las autoridades está relacionado con evitar la automedicación y no depender únicamente de remedios caseros cuando los síntomas persisten o empeoran.

Si el estado de salud se complica, es necesario acudir a un centro asistencial para recibir una valoración médica.

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