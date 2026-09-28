Hay alerta en el Meta por muertes asociadas al dengue: síntomas y cómo prevenirlo

El departamento del Meta enfrenta una alerta sanitaria por el incremento de casos de dengue. En lo corrido del año se han contabilizado 12.198 casos, convirtiendo a esta región en la que registra la mayor cantidad de contagios en el país.

El panorama también preocupa por las muertes asociadas a la enfermedad. Hasta el momento, 13 personas han fallecido, siete casos ya fueron confirmados como consecuencia del dengue y otros seis permanecen bajo estudio para establecer si existe una relación con la enfermedad.

Ante este escenario, las autoridades de salud intensificaron las acciones de prevención, especialmente en sectores populares de Villavicencio, donde se realizan jornadas para identificar y eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor.

¿Cómo puede prevenir la propagación del dengue?

Una de las estrategias implementadas se denomina “Abre tu llave y lava tu tanque”. Los equipos de salud recorren las viviendas y realizan labores de limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua.

Durante estas visitas también se entrega jabón para facilitar el lavado y se deja una pastilla destinada a prevenir la reproducción del mosquito.

El objetivo es intervenir directamente los lugares donde puede acumularse agua y convertirse en un espacio propicio para la reproducción del zancudo que transmite el dengue.

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

Las autoridades hacen un llamado a reconocer las señales de alerta y no esperar a que los síntomas empeoren.

Entre las manifestaciones que pueden presentarse están dolor de cabeza, brotes o alteraciones en la piel y otros síntomas asociados a la infección.

Ante estas señales, la recomendación es buscar orientación médica y mantener reposo. Para controlar la fiebre o el malestar, las autoridades señalan el uso de acetaminofén, siguiendo las indicaciones correspondientes.

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Asimismo, uno de los llamados de las autoridades está relacionado con evitar la automedicación y no depender únicamente de remedios caseros cuando los síntomas persisten o empeoran.

Si el estado de salud se complica, es necesario acudir a un centro asistencial para recibir una valoración médica.