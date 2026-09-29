Liberan nuevas boletas para BTS en El Campín: link y cómo comprar las entradas

Los seguidores de BTS en Colombia tendrán una nueva oportunidad para asistir a los esperados conciertos de la agrupación surcoreana en Bogotá.

Páramo Presenta, Ocesa Colombia y Ticketmaster anunciaron la liberación de un número limitado de entradas para el BTS World Tour ‘ARIRANG’, que tendrá dos presentaciones en el estadio El Campín, el 2 (viernes) y 3 de octubre (sábado) de 2026.

Las nuevas boletas saldrán a la venta este martes 29 de septiembre.

¿Cómo comprar las nuevas boletas para BTS en Bogotá?

La venta comenzará este 29 de septiembre a las 3:00 p. m. y se realizará únicamente por medio de Ticketmaster.

Según los organizadores, las entradas corresponden a ajustes de producción y a boletas que fueron canceladas por incumplimientos en los términos de compra.

“Estas boletas se liberarán directamente a través de Ticketmaster y lo más probable es que se agoten rápidamente”, señalaron las compañías.

La recomendación es ingresar con anticipación a la plataforma, pues la sala de espera para acceder a la fila virtual estará habilitada aproximadamente 30 minutos antes de la venta. La asignación se hará por orden de llegada y cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro boletas por fecha.

Comprar boletas de BTS en Ticketmaster Colombia

Precios de las nuevas entradas para BTS en El Campín

Los organizadores aclararon que los precios se mantendrán iguales a los de la venta inicial: “Los precios de las entradas serán los mismos que de la venta inicial”.

Las localidades anunciadas van desde $249.000 más servicio en Norte Baja, Oriental Norte Baja y Sur Baja. Norte Alta, Oriental Norte Alta, Sur Alta y Oriental Sur Alta cuestan $329.000 más servicio.

Oriental Alta tiene un valor de $489.000, Occidental Alta de $549.000, Oriental Baja de $799.000 y Occidental Baja de $839.000, todas más el costo del servicio. La localidad VIP (Gramilla) alcanza los $899.000 más servicio.

BTS llegará a Bogotá con RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’.