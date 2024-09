Bukele no permitió el ingreso de reconocido influencer colombiano a El Salvador

En los últimos días se conoció la noticia de que el reconocido streamer colombiano Luis Villa, mejor conocido como Westcol, no podrá ingresar a El Salvador para ser parte de un evento de videojuegos debido a unas pasadas polémicas declaraciones acerca de las mujeres del país centroamericano.

El antioqueño, que es considerado uno de los streamers más fuertes de Latinoamérica, había sido anunciado como una de las estrellas invitadas para Gamergy El Salvador, un evento que reúne lo mejor del mundo de los videojuegos, esports y entretenimiento digital a nivel internacional.

Muchas personas esperaban la presencia de Westcol en dicho evento, pero en los últimos días Yamil Bukele, hermano del presidente Nayib Bukele y quien se desempeña como presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes) negó el ingreso del antioqueño a el país y confirmó que ya no estará en el evento de videojuegos debido a sus pasadas declaraciones.

“Es lamentable la forma en la que WestCOL se expresó sobre las mujeres de El Salvador. En lo personal, no había escuchado antes sobre este tema. Hicimos nuestra tarea al conversar al respecto con la empresa productora del Gamergy”, escribió en un pequeño comunicado en sus redes sociales.

“Considero poco acertado que el joven en cuestión crea que todo fue un juego y, peor aún, que se trata de sólo ganar una batalla más. Lamento los inconvenientes que esto pudo haber causado. Sé que hay mucha gente valiosa en este gremio que merece mi total respeto y admiración”, agregó.

Finalmente, Bukele confirmó que Westcol no hará parte del evento que está programado para el 26 de octubre en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. “Por nuestra parte anunciaremos los talentos que sí nos acompañarán en este evento, que ha sido preparado para toda la gran familia salvadoreña”, concluyó en su cuenta de X.

Todo esto fue consecuencia de las palabras de Westcol en medio de una transmisión en vivo, en donde señaló que El Salvador: “Ha sido el peor país (...) Le voy a decir donde yo he visto menos mujeres lindas, donde no he visto ni una (...) Yo la verdad nunca la había pasado tan mal con todo respeto socio (...) Parce, ¡El Salvador! Socio, yo fui con Carlos y nosotros hicimos una apuesta desde que llegamos: el que vea una mujer linda primero, gana (...) Nos fuimos y nunca vimos una.. Nunca...”