Reconocida influencer se alejará de las redes sociales: esta fue la razón de su decisión

Varios internautas se encuentran sorprendidos debido a que una reconocida influencer anunció que próximamente se alejará de las redes sociales.

Se trata de Cami Pulgarín, que aseguró que necesita un espacio a solas, pero no especificó desde cuándo dejará de interactuar en las plataformas digitales ni cuántos días durará su decisión.

¿Cuál fue la razón por la que la reconocida influencer quiere tomarse una pausa para utilizar sus redes sociales? Descubra aquí en Noticias RCN cuál fue su explicación.

Así fue como Cami Pulgarín anunció que se alejará por un momento de las redes sociales

Cami Pulgarín, a través de una historia que subió a su cuenta de Instagram, indicó que necesita un espacio de reflexión y que, por lo tanto, se apartará un tiempo de las redes sociales.

"Bebés, los amo mucho. Siento que debo sacar un tiempo para conectarme conmigo misma, pero lo no los dejaré tirados. Tengo varias cosas grabadas, incluyendo dos capítulos del pódcast, y los iré soltando estos días porque sé que es un proyecto que quieren mucho", comenzó enfatizando Cami Pulgarín.

"No quiero que se preocupen. Solo siento que debo contarles todo porque ustedes son mi familia, pero volveré más recargada y con más ideas para seguir creciendo. Los amo", concluyó.

Sin embargo, a pesar de que su decisión fue comunicada hace un par de días, en las últimas horas han seguido apareciendo historias en su cuenta de Instagram.

La Liendra, el reconocido influencer, también tomó una decisión similar hace poco

Hace pocas semanas, Mauricio Gómez, conocido en las redes sociales como La Liendra, también anunció la decisión de dejar de interactuar durante un tiempo en los escenarios digitales.

De acuerdo con lo que él mismo reveló, sentía que se estaba quedando sin creatividad y que necesitaba encontrarse consigo mismo para poder crear el contenido que quería.

En consecuencia, cerró sus redes sociales por un poco más de una semana, pero, posteriormente, apareció mostrando que se había accidentado subiendo el Nevado del Tolima.