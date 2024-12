Así reaccionó la familia de Camilo Pulgarín al ver su sorprendente cambio de género: video

El influencer colombiano Camilo Pulgarín, conocido por su popularidad en redes sociales dio un paso significativo en su vida personal al confirmar su transición de género.

Después de semanas de rumores y especulaciones, el creador de contenido decidió hablar abiertamente sobre su proceso, brindando a sus seguidores una mirada íntima a esta nueva etapa en su vida.

La noticia sobre la transición de Camilo comenzó a circular luego de que se filtraran unos videos en los que el influencer aparecía en lo que parecía ser un consultorio estético, usando una bata y una peluca.

Las imágenes generaron preguntas entre sus seguidores, quienes se preguntaban si Pulgarín estaba en medio de un cambio de género. A pesar de la creciente atención en redes, el creador de contenido mantuvo un perfil bajo hasta que decidió abordar el tema directamente.

Pulgarín publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram, en el que confirmó su transición y compartió su felicidad por este nuevo comienzo.

Bebés, han pasado cositas. Estoy muy bien, estoy feliz, aunque con un poco de miedo porque no sabía qué decirles. El doctor Hugo Aguilar me ha ayudado mucho en este proceso, algo que llevaba años pensando, expresó visiblemente emocionada. Además, destacó que, a pesar de que aún queda mucho por recorrer, se siente más plena y feliz que nunca.

En su mensaje, Pulgarín también habló sobre el apoyo incondicional de su familia, que ha sido fundamental en su proceso.

El 24 de diciembre fue la primera vez que pasé las fiestas con ellos en esta nueva etapa, y todo fue súper bonito. Me han apoyado muchísimo. Los comentarios de la gente me tienen muy contenta, y me pregunto: ¿por qué no lo había hecho antes?”, confesó, visiblemente emocionada.