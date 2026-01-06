Reconocida cantante del género urbano reveló que perdió al bebé que estaba esperando

Hay gran consternación dentro del mundo de la industria musical luego de que Jorgina Lulú Guillermo, más conocida artísticamente como Yailin la más viral, diera a conocer que actualmente se encontraba esperando al que iba a ser su segundo hijo.

Sin embargo, este embarazo se vio interrumpido por razones que, actualmente, son desconocidas por sus más fieles fanáticos.

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¿Qué le pasó al bebé de Yailin?

La noticia era desconocida para el mundo ya que la mujer nunca hizo oficial el embarazo que se encontraba llevando en los meses más recientes. Sin embargo, en horas recientes, la dominicana rompió el silencio al compartir diferentes videos, por medio de las historias de su cuenta en Instagram, en donde dejó ver su abultado abdomen junto a un texto en alusión a la pérdida del que habría sido su segundo hijo.

Íbamos a ser tres, Cata, tú y yo (...) mi angelito que está en el cielo, aseguró.

Dentro de los clips también compartió un especial momento en el que su pequeña niña Cattleya, también hija del cantante Anuel AA, decide besar el vientre de su madre ante el tamaño que ya empezaba a sobresalir de su abdomen.

En otros de los videos se observa un tamaño más considerable por lo que internautas aseguran que la mujer, al parecer, habría logrado llegar a los cinco meses de embarazo. No obstante, la cantante no ofreció más detalles sobre las razones por las que su hijo habría perdido la vida.

Pese a que se desconoce la identidad del que habría sido el padre del bebé, cientos de fanáticos aseguraron que podría haberse tratado del cantante dominicano Dj Adoni con quien se especuló que la mujer sostuvo un presunto romance durante el 2025.

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Críticas a Yailin por la pérdida de su bebé

La lluvia de comentarios ante las declaraciones de la mujer no se han hecho esperar ya que algunos usuarios señalaron las conductas de Yailin, durante su paso por el reality internacional ‘El planeta de Alofoke’, al mostrarse la mayoría del tiempo en estado de embriaguez.

Así mismo, se han viralizado recientes clips de la dominicana, durante su paso por el mencionado reality, en donde, entre lágrimas, confesó su intención de acabar con su existencia cuando se encontraba embarazada de su primera hija.