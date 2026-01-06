Finalista de La Casa de los Famosos se enteró del fallecimiento de un amigo por medio de un live y así reaccionó

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia terminó y los cuatro finalistas han compartido mayores detalles de su proceso de reintegración a la sociedad de la que estuvieron alejados por más de cuatro meses.

Sin embargo, no todas las noticias recibidas en el mundo exterior fueron del todo positivas ya que algunos de los acontecimientos más crudos ya han sido conocidos poco a poco por los finalistas del juego.

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Finalista se entera de la muerte de su amigo

Valentino Lázaro ha despertado gran preocupación entre su comunidad de seguidores ya que el hombre se llevó una inesperada noticia, en medio de un live en redes junto a Beba de la Cruz, en donde los usuarios le dieron a conocer que su gran amigo Zalek había perdido la vida en marzo.

El artista, de 30 años, era un famoso cantante barranquillero que se encontraba viviendo en Medellín y desde allí logró obtener reconocimiento con algunas de sus canciones como ‘Ay, amor’ y ‘Party coquette’ que ya superaban los dos millones de reproducciones en plataformas musicales como Spotify.

La joven promesa perdió la vida, el pasado 10 de marzo, en medio de un accidente de tránsito, en Medellín, mientras este se encontraba movilizándose en una motocicleta.

Pero la reacción por parte de Lázaro ha desatado una amplia controversia en redes ya que seguidores manifestaron que el famoso debía conocer la noticia por cuenta de su equipo de trabajo y no durante un live desde el teléfono de su compañera Beba.

Así mismo, internautas insistieron en la importancia cuidar la salud mental de los finalistas, pues en pocos días han conocido la realidad de sus vidas, su entorno, el país y el mundo en general.

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¿Cómo reaccionó Valentino Lázaro?

Los hechos se presentaron mientras Lázaro estaba junto a su amiga Beba en lo que parecían ser las instalaciones del hotel en el que se hospedaron. Uno de los comentarios reveló la trágica noticia a lo que el hombre cuestionó insistentemente por el hecho.

Así mismo, reveló su inconformidad con que no lo hayan puesto al tanto del incidente ya que manifestó ser muy cercano al fallecido cantante. Al parecer, la transmisión finalizó en aquel instante ya que el finalista decidió hablar con su equipo de trabajo y demás colegas sobre lo sucedido.