Viral: hijo de concejal dejó a su papá sin cédula tras meterla en la urna de votación

En medio de las tensiones que generó la jornada electoral de este 31 de mayo en la primera vuelta presidencial, hubo momentos que rompieron con el caos y terminaron generando reacciones positivas tras finalizar las votaciones.

Uno de los casos que generó muchas reacciones por su emotividad fue el vivido en un puesto de votación en la ciudad de Barranquilla, donde el concejal Alexis Castillo Jiménez terminó sin cédula tras un descuido, pues su hijo lo depositó en la urna.

El funcionario aprovechó el momento de ejercer su derecho al voto para dirigirse a los jurados presentes en las mesas de votación. Allí se descuidó y su pequeño lo dejó indocumentado. Uno de los presentes lo hizo caer en cuenta de lo sucedido y no hubo más remedio que tomárselo con humor.

¿Cómo recuperó la cédula el concejal?

De acuerdo a lo contado por el mismo Castillo Jiménez, se tuvo que esperar hasta las cuatro de la tarde para que los jurados abrieran las urnas y así poder recuperar su documento.

"Fue un momento curioso del gran Silvio José, un niño muy inquieto", dijo en medio de risas en la jornada de este lunes en el Concejo de Barranquilla. La situación generó muchos comentarios en redes sociales de quienes se rieron tras el inocente gesto del menor.