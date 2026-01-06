Llegada de la Selección Colombia al estadio El Campín para enfrentar a Costa Rica: video

La Selección Colombia ya está en el estadio El Campín para enfrentar a Costa Rica este lunes 1 de junio en el partido de despedida antes de viajar al Mundial 2026. Miles de hinchas recibieron al equipo de Néstor Lorenzo en Bogotá para acompañar el último encuentro de la Tricolor en suelo colombiano antes de la cita orbital.

El compromiso, que comenzará a las 6:00 p. m., será transmitido por el Canal RCN y representa una de las últimas oportunidades para que los aficionados vean de cerca a figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos y Daniel Muñoz antes del viaje hacia Norteamérica.

¿Cómo fue la llegada de la Selección Colombia a El Campín?

Desde varias horas antes del inicio del compromiso, cientos de aficionados se ubicaron en los alrededores del estadio para recibir el bus de la Selección Colombia.

La expectativa fue creciendo a medida que se acercaba la hora del encuentro. Banderas, camisetas amarillas y cánticos acompañaron el ingreso de los jugadores, quienes fueron ovacionados por una afición que espera volver a ilusionarse después de las recientes derrotas frente a Croacia y Francia.

La Federación Colombiana de Fútbol eligió Bogotá para esta despedida oficial, una decisión que permitió acercar al equipo nacional a miles de seguidores de la capital y otras regiones del país que no suelen tener la posibilidad de ver a la Tricolor fuera de Barranquilla.

¿Por qué este partido es importante para Colombia?

Más allá del resultado, el duelo ante Costa Rica tiene un valor simbólico para el grupo dirigido por Néstor Lorenzo.

El cuerpo técnico busca despedirse con la alegría de los colombianos y recibir el cariño de la gente antes del debut mundialista.

Costa Rica, aunque no clasificó al Mundial, aparece como un rival ideal para este juego amistoso de despedida.

¿Dónde ver Colombia vs. Costa Rica EN VIVO?

El partido se disputa este lunes 1 de junio en el estadio El Campín de Bogotá desde las 6:00 de la tarde.

La transmisión para Colombia estará a cargo del Canal RCN, que realizará una cobertura especial de la despedida de la Tricolor antes de emprender el viaje rumbo al Mundial 2026.

La ilusión ya se siente en Bogotá. Ahora, con el equipo instalado en El Campín y miles de aficionados en las tribunas, comienza la cuenta regresiva para el desafío más importante del fútbol mundial.