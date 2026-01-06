Alejandro Estrada sorprendió con decisión sobre los $400 millones

Alejandro Estrada sorprendió a sus seguidores al revelar que ya no tiene previsto compartir el premio de $400 millones que ganó en La Casa de los Famosos Colombia con Tebi Bernal.

El actor explicó las razones detrás de su decisión y dejó claro que, por ahora, el dinero seguirá siendo administrado únicamente por él.

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En el programa Buen día Colombia, Ana Karina Soto, le preguntó directamente sobre una de las promesas más comentadas tras su victoria en el reality.

¿Por qué Alejandro Estrada cambió de opinión?

Alejandro Estrada fue interrogado sobre si seguía en pie la idea de entregar parte del premio a Tebi Bernal, uno de sus compañeros más cercanos dentro de la competencia.

La respuesta fue contundente.

Al día de hoy no, mi respuesta es no por el momento, créanme que si llega a suceder algo extraordinario ustedes lo van a poder saber, es un proyecto que me he ganado con el apoyo de un público, les debo que me tengan en este momento acá, dijo Estrada.

Según explicó, tras abandonar el programa sostuvo una extensa reunión con su equipo de trabajo, en la que conoció detalles sobre diferentes situaciones ocurridas mientras permanecía aislado dentro de la casa.

¿Qué influyó en la decisión de Alejandro Estrada sobre el premio?

Estrada señaló que varias circunstancias externas lo llevaron a replantear la distribución del dinero obtenido gracias a la votación del público.

De acuerdo con sus declaraciones, algunos grupos de seguidores aseguraron públicamente haber sido los únicos responsables de su triunfo, dejando en segundo plano el trabajo realizado por su equipo y por la comunidad de seguidores que lo respaldó durante toda la temporada.

Creo que le tengo que dar valor a eso, a mi fandom y a mi equipo de trabajo, reiteró.

Para el actor, reconocer el esfuerzo de quienes trabajaron detrás de cámaras se convirtió en un aspecto fundamental al momento de tomar decisiones sobre el premio.

¿Qué pasará con los $400 millones de Alejandro Estrada?

Por ahora, Alejandro Estrada no ha revelado en qué invertirá los recursos obtenidos tras ganar la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

Sin embargo, dejó claro que el dinero representa el resultado del respaldo recibido por parte del público y de las personas que trabajaron junto a él durante el reality.

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Lo cierto es que, tras convertirse en el gran ganador del programa, Alejandro Estrada sigue siendo uno de los nombres más comentados del entretenimiento colombiano y cada una de sus decisiones continúa dando de qué hablar.