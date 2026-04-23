Llanto en La Casa de los Famosos: una habitación cerró sus puertas para siempre

La décima quinta semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia culminará con cambios significativos ya que el ‘Jefe’ decidió que era hora de cerrar una de las habitaciones ante la gran reducción de habitantes dentro de la casa más famosa del país.

Sin embargo, su decisión no cayó del todo bien entre los participantes ya que varios rompieron en llanto y manifestaron su inconformidad con la decisión que, por cosas del azar, terminó en manos de una participante por la caja de Pandora.

¿Cuál habitación se cerró?

El jueves de salvación terminó en manos de ‘Campanita’, líder actual de la semana, quien tuvo la responsabilidad de dirigirse a la habitación del poder para tomar la caja de Pandora y regresar nuevamente a sus compañeros.

El momento más esperado por todos llegó y el líder tuvo que hacer entrega de la caja mayor que cayó en manos de Juanda Caribe. Como es usual, dentro de esta había otra caja más pequeña y una bolsa llena de monedas. El presentador tuvo que sacar una de las monedas y revelar el número que estaba plasmado ahí.

La suerte empezó a hacer efecto, el número fue el 1 y el primer sobre le dio la orden de pasar la caja pequeña al primer jugador que se encontrara a su izquierda. La caja pequeña cayó en manos de Mariana, quien abrió el nuevo sobre y saltó de la emoción.

La orden fue determinante, pues la mujer tuvo la labor de cerrar una de las habitaciones de la temporada. Fue así como la antioqueña manifestó que su deseo era cerrar la habitación tormenta en la que habitaban Alexa, Alejandro, Tebi, Aura y Valentino.

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Reacciones al cierre de la habitación

Por supuesto, la decisión generó gran impacto en famosos como Alexa y Alejandro, quienes se mostraron desconsolados ante el cierre del que fue su lugar de descanso durante la mayoría del tiempo de reality.

No obstante, este no fue el caso de Juanda Caribe y Mariana Zapata, quienes manifestaron su emoción por cerrar el cuarto de sus principales contrincantes. Ante la reacción del hombre, Alexa decidió enfrentar la situación ya que le hizo saber su inconformidad con la “falta de empatía” que habían demostrado.

Torres rompió en llanto y tuvo que ser consolada por sus demás compañeros, quienes tuvieron que dirigirse a tormenta para sacar sus objetos y cerrar para siempre la habitación.