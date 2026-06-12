Así fue la presentación de Katy Perry en la inauguración del Mundial en EE. UU.

La Copa del Mundo vivió un nuevo capítulo de celebración antes de la disputa del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay. El estadio de Los Ángeles se convirtió en el escenario de la ceremonia inaugural correspondiente a la sede estadounidense, la última que quedaba pendiente después de los actos de apertura realizados previamente en México y Canadá.

La encargada de encabezar el espectáculo fue la cantante Katy Perry, una de las artistas más reconocidas de la música internacional. Su presentación marcó el inicio de una jornada especial para miles de aficionados que llenaron las tribunas y que llegaron con anticipación para disfrutar de las actividades previas al compromiso.

Ante una asistencia superior a las 70.000 personas, la artista ofreció una actuación cargada de emoción y simbolismo. Uno de los momentos más destacados de la ceremonia llegó cuando interpretó la canción “Wonder”, acompañada por un niño sobre el escenario, una imagen que rápidamente captó la atención de los asistentes y de quienes siguieron la transmisión alrededor del mundo.

Un espectáculo para cerrar las inauguraciones del torneo

La ceremonia en territorio estadounidense tenía un significado especial dentro de la organización del Mundial. Aunque el campeonato ya había tenido actos inaugurales en las otras dos naciones anfitrionas, faltaba el evento correspondiente a Estados Unidos, país que alberga una importante cantidad de encuentros durante la competición.

Por esa razón, la organización preparó una puesta en escena enfocada en la música, la integración y el espíritu de celebración que caracteriza a la Copa del Mundo. La participación de Katy Perry fue uno de los elementos centrales de un espectáculo diseñado para conectar con públicos de distintas generaciones.

La cantante recibió una cálida respuesta de los aficionados, quienes acompañaron la presentación con aplausos y ovaciones en distintos momentos de la actuación.

¿Por qué fue tan especial la presentación de Katy Perry?

Más allá del componente musical, la actuación llamó la atención por el mensaje transmitido durante la interpretación de “Wonder”. La presencia del menor sobre el escenario fue vista como una representación de la ilusión, la esperanza y los sueños que suelen acompañar a eventos deportivos de alcance global.

La combinación entre música y fútbol volvió a demostrar la capacidad de estos eventos para reunir a personas de diferentes culturas bajo una misma celebración. Mientras los equipos ultimaban detalles para salir al terreno de juego, miles de espectadores disfrutaron de una ceremonia que sirvió como antesala del compromiso entre estadounidenses y paraguayos.

Con esta presentación, Estados Unidos completó oficialmente su acto inaugural dentro del Mundial, cerrando así la serie de ceremonias organizadas por los tres países anfitriones. El torneo continúa ahora con toda la atención puesta en lo deportivo, aunque la actuación de Katy Perry quedará como uno de los momentos más recordados de la previa en territorio estadounidense.