Especial visita: así fue el reencuentro entre Mariana Zapata y su perrita ‘Aria’ en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia se encuentran atravesando por su décima quinta semana y todos han manifestado su inquietud e interés por conocer más detalles sobre lo que está sucediendo en el mundo exterior.

Ante la presión por la aproximación del final de la competencia y la significativa reducción de participantes, el ‘Jefe’ decidió que era buena idea permitir un nuevo ingreso a la casa más famosa del país.

Reencuentro entre ‘Aria’ y Mariana en La Casa de los Famosos

Las mascotas lo volvieron a hacer dentro del programa, pues ahora ‘Aria’, una adorable Pomerania, ingresó al recinto por medio de un congelado para sorprender a Mariana Zapata, quien, en reiteradas ocasiones, manifestó sentir gran nostalgia por la ausencia de su fiel compañera.

La canina entró al lugar y logró identificar la voz de la mujer, quien fue descongelada inmediatamente para recibirla. Por supuesto, las reacciones no se tardaron en presentarse ya que todos expresaron su emoción y ternura por la presencia de la mascota, quien se mostró serena y alegre.

Su estadía fue larga ya que estuvo gran parte de la jornada dentro de la casa y logró compartir tanto con la mujer como con los más fieles amantes de las mascotas. ‘Campanita’ no dudó en dar a conocer su alegría ya que jugó gran parte del tiempo e interactuó con ‘Aria’.

Sin embargo, la visita de la peluda llegó a su fin por lo que todos los famosos tuvieron que dirigirse a la puerta, durante la más reciente gala, para despedir a la pequeña. Su paso por el programa culminó al llegar en brazos de Carla Giraldo, quien la despidió ante todo el país.

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Alexa y Tebi sostienen nueva discusión

Por otro lado, Alexa protagonizó un tenso instante en las horas más recientes ya que la mujer manifestó “haberse dañado la vida” en la mañana. Según sus declaraciones, su encuentro nocturno con Tebi la llevó a replantearse varias de sus acciones dentro de la casa, de modo que, incluso cuestionó su vida amorosa antes de entrar a la casa más famosa del país.

Ante su estado, Alejandro y Tebi decidieron hablarle al manifestarle que sus problemas iban a tener pronta solución.