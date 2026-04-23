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Ryan Castro invitará a su concierto en Medellín a los conductores que lo dejaron cantar en sus buses

El artista antioqueño sorprendió al revelar algunas de sus expectativas con su primer estadio en el país.

Foto: AFP
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Noticias RCN

abril 23 de 2026
06:37 p. m.
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Bryan David Castro Sosa, más conocido artísticamente como Ryan Castro, se encuentra cumpliendo el sueño de millones de artistas colombianos al lograr hacer su primer estadio en solitario en nada más y nada menos que en su ciudad natal.

La expectativa se ha apoderado de miles de sus seguidores, quienes agotaron en tiempo récord la boletería de su presentación tan pronto fue anunciada por medio de sus redes sociales oficiales.

Ante la asistencia de más de 40 mil asistentes, el antioqueño se sinceró al expresar su gran emoción por hacer historia y contar con el respaldo de artistas de talla internacional como J Balvin y Karol G.

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Ryan Castro sobre su concierto en Medellín

Recientes declaraciones del artista, para un medio local, revelaron detalles inéditos detrás del que será el primer estadio del “cantante del ghetto”. Según el paisa, su presentación reunirá a miles de fanáticos, desde diferentes partes del mundo, dentro de los que también incluirá a los conductores de los buses que le permitieron subir a cantar desde sus inicios.

Cabe recalcar que Castro ha logrado consolidar su éxito desde muy joven, pues el paisa empezó a incursionar en la industria cuando subía al transporte público de Medellín a rapear y cantar con una simple grabadora en sus manos.

Las imágenes, que hoy ya son virales en las redes sociales, han causado gran nostalgia y gratitud en el hombre, quien ha hablado públicamente de su trayectoria y los sacrificios que ha tenido que soportar para alcanzar el puesto que hoy obtiene dentro del género.

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Recomendaciones para el concierto de Ryan Castro

El concierto del paisa es uno de los más esperado del género. Ante la masiva asistencia al recinto, la tiquetera ya compartió la información oficial del evento y el manejo que se le dará a los ingresos.

La apertura del primer anillo de seguridad será a las 2:00 p.m., el ingreso hopi sende pass al estadio será a las 3:00 p.m. y el ingreso del público al estadio será a las 4:00 p.m. Se espera que el show de inicio a las 7:00 p.m. y la salida del cantante al escenario sobre las 8:00 p.m.

Dentro de los objetos que no se permitirán ingresar son: botellas, frascos de vidrio o lata, alimentos, bebidas, paraguas, cámaras de video, cámaras fotográficas profesionales, drones, camisetas de fútbol, correas con hebillas grandes, vaporizadores, cigarrillos, encendedores, drogas, armas de fuego o cortopunzantes, elementos contundes, explosivos y mascotas.

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