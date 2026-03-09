Claudia Bahamón preocupó a sus fans por su estado de salud: ¿qué la ausentó de MasterChef?

Cientos de fanáticos de MasterChef Celebrity Colombia han manifestado su preocupación ante la ausencia de la presentadora Claudia Bahamón, quien, sin duda alguna, se ha convertido en parte fundamental del reality culinario más exigente del mundo.

Su presencia no solo alegra a los participantes, sino que también sirve como intermediaria para ayudar a algunas de las celebridades a tener mejores resultados ante los jueces del programa.

Pero su ausencia ya ha empezado a generar preocupación entre los televidentes, quienes incluso llegaron a suponer que la presentadora, al parecer, no podría volver a los retos.

Ante la ola de especulaciones y la preocupación de los fanáticos del reality, la presentadora rompió el silencio al tomar sus redes sociales con el objetivo de esclarecer las razones que la llevaron a ausentarse de varios retos.

¿Por qué Claudia Bahamón se ausentó de MasterChef?

Con el paso de los días, cientos de colombianos han exaltado su inquietud ante la ausencia de Claudia. Incluso, algunos participantes como Emiro Navarro llegaron a manifestar su interés por realizar el papel de presentadora durante los días de su ausencia.

Pero los comentarios empezaron a intensificarse ante el aumento de las dudas sobre una posible ausencia definitiva de esta. Por esto, Bahamón tomó sus redes sociales para aclarar las razones detrás de su decisión que la llevó a faltar a más de un reto de la temporada.

Según su testimonio, durante la grabación de los capítulos, que actualmente se están transmitiendo, tuvo que enfrentar un fuerte episodio cardiovascular que la llevó a preocuparse y someterse a cuidados médicos que interfirieron en su trabajo.

Pese a que afirmó que actualmente se encuentra bien, no reveló la fecha oficial de su regreso ya que exaltó la importancia de recuperarse por completo para poder desarrollar su trabajo bien.

“A veces somos increíblemente responsables con todo y con todos (...) menos con nosotros mismos. Cumplimos, trabajamos, corremos, cuidamos, seguimos y se nos olvida escuchar el cuerpo. Hasta que el cuerpo habla más fuerte. Yo prometo volver (...) no les adelanto cuándo, pero tuvo que ser hasta que mi cuerpo me dijo que era el momento”, manifestó.

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Claudia Bahamón sobre su reemplazo en MasterChef

Así mismo, reaccionó a las intenciones de Emiro Navarro de ocupar su lugar ante su ausencia y afirmó que los próximos capítulos estarán llenos de sorpresas y situaciones en donde las risas no van a faltar.

“Mientras tanto, en mi ausencia parece que se abrió casting para mi reemplazo. Emiro ya lo intentó, Carmelo también (...) y les adelanto que faltan varios. ¡Se van a divertir!”, finalizó la mujer.