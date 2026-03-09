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Greeicy vivió incómodo accidente con su vestuario durante su más reciente show

La vallecaucana es viral en redes en donde ha recibido críticas y elogios por su manera de abordar el problema.

Foto: Captura pantalla IG @prendetucandela
Foto: Captura pantalla IG @prendetucandela

Noticias RCN

septiembre 03 de 2026
07:09 a. m.
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Greeicy Yeliana Rendón se ha convertido en una de las artistas más influyentes de la música colombiana al lograr tener colaboraciones de alto impacto y consolidar su carrera musical como una de las más exitosas en el país.

Su impecable estilo la ha llevado a ser reconocida no solo por su talento para el canto, sino también para la actuación y el baile. Sus shows ya han sido elogiados por sus fanáticos, quienes aseguran que sus puestas en escenas son completas al contar con coreografías, escenografía y un performance de alto nivel.

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¿Cuál fue el accidente que sufrió Greeicy?

La intérprete de ‘Quiero +’ se encuentra realizando actualmente su gira internacional ‘Candela World Tour’ con la que ya ha logrado presentarse en distintos países como España, Londres, Costa Rica, Argentina, Chile, entre otros.

Sus espectáculos han tenido como eje temático su nuevo álbum musical que ha mezclado con exóticos bailes, invitados especiales, entre otros momentos virales.

Sin embargo, uno de los elementos más comentados de sus shows corresponde al vestuario que la vallecaucana suele utilizar, pues algunos la han tildado de “excibicionista” al usar piezas pequeñas.

Pero ahora la atención se ha centrado en el más reciente accidente que la mujer tuvo en una de sus últimas presentaciones. Mientras se encontraba bailando con uno de sus bailarines, el tirante encargado de cerrar el top de su pecho se abrió.

Pese a que la danza siguió, la vallecaucana logró percatarse rápidamente de lo sucedido por lo que tomó rápidamente su top para evitar que este se moviera de su sitio.

El hecho generó diversas opiniones entre sus fanáticos. Algunos exaltaron el profesionalismo de esta al haber tomado el suceso con tal naturalidad que no la llevó a detener su presentación. Sin embargo, hubo quienes manifestaron que la situación no se habría desatado si usara otro tipo de vestimenta.

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Greeicy en los Premios Juventud 2026

Por otro lado, la vallecaucana tendrá la oportunidad de presentarse en la próxima edición de los Premios Juventud 2026 que se llevarán a cabo este 3 de septiembre en Marbella, España. La mujer llegará acompañada de Farruko con quien interpretará su colaboración ‘Yapaque’.

Así mismo, Rendón se encuentra nominada en dos categorías de la premiación en las categorías: Girl Power por su colaboración ‘Amiga mía’, con Karol G, y a Mejor Dance Track por esta misma canción.

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