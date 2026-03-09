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¿Cuándo se acaba el plazo para decidir sobre la prohibición de celulares en colegios de Bogotá?

La Secretaría de Educación mantiene abierta la recepción de comentarios sobre el proyecto que prohibiría celulares en colegios hasta séptimo grado

Yhonay Díaz

septiembre 03 de 2026
07:57 a. m.
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La Secretaría de Educación de Bogotá publicó el borrador de un proyecto que busca restringir el uso de teléfonos celulares en instituciones educativas de la ciudad, y abrió un espacio de participación ciudadana.

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De acuerdo con el Distrito, la opción de poder decidir estará disponible hasta el viernes 4 de septiembre para que padres de familia y la comunidad aporten sus comentarios antes de la versión definitiva de la norma.

La propuesta contempla una prohibición total del uso de celulares desde jardín hasta grado séptimo, incluyendo los períodos de descanso. Para los estudiantes de octavo a undécimo grado, los dispositivos móviles podrían utilizarse únicamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente.

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¿Cómo se restringirá el uso de celulares en colegios de Bogotá?

El proyecto establece límites de exposición a celulares y otras pantallas como tabletas, computadores y televisores, exclusivamente con fines educativos.

ara jardín y transición, solo 30 minutos acumulados diarios; para primaria, una hora; para sexto y séptimo, dos horas; y de octavo a once, sin límite, pero con supervisión.

De quedar en firme la medida, las instituciones educativas tendrían un plazo de seis meses para implementar estas disposiciones en sus manuales de convivencia.

La norma aplicaría tanto para colegios públicos como privados de la capital.

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¿Por qué quieren prohibir el uso de celulares en colegios de Bogotá?

El Distrito señaló que el objetivo principal es cuidar la salud mental de los estudiantes, ya que estos dispositivos generan distracción del proceso educativo.

Se distraen de lo que es fundamental en el proceso educativo, la interacción entre ellos en el colegio, la concentración en las actividades del colegio (…) La ansiedad que se puede generar por estar pendiente, por ejemplo, en una red social de aprobaciones.

Las opiniones ciudadanas están divididas. Algunos padres consideran que "es una buena medida porque así los estudiantes prestan más atención en el colegio", mientras que otros expresan su desacuerdo argumentando que "el celular es una parte fundamental en la vida de los alumnos".

El Distrito resalta que, según estudios internacionales, aunque los jóvenes inicialmente sienten incomodidad por este tipo de restricciones, con el tiempo mejoran su relacionamiento con las personas que los acompañan en el entorno escolar.

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