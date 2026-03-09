Trump aseguró que el petróleo venezolano ya pagó la captura de Maduro

Donald Trump volvió a poner a Venezuela en el centro de sus declaraciones y habló sobre el petróleo, la operación militar estadounidense y el futuro judicial de Nicolás Maduro.

El mandatario también aseguró que la actividad petrolera ya habría compensado ampliamente el costo de la intervención.

Durante una cena con legisladores republicanos en la Casa Blanca, Trump aseguró que Estados Unidos “tomó” Venezuela y sostuvo que el petróleo extraído desde entonces permitió recuperar unas 54 veces el dinero destinado a la operación militar.

Nos tomamos Venezuela y pagamos por la guerra unas 54 veces ya. ¿Cuándo fue la última vez que oyeron algo así?, dijo Trump.

Según Trump, actualmente los dos países están obteniendo importantes ingresos y trabajando de manera conjunta en el sector energético.

Venezuela ha estado genial y les va genial. A nosotros nos va genial. Los dos estamos haciendo cantidades masivas de dinero y estamos trabajando muy bien con Venezuela, afirmó Trump.

¿Qué pasará con Nicolás Maduro, según Trump?

El futuro de Nicolás Maduro también estuvo entre los temas abordados por Trump. El presidente estadounidense afirmó que el exmandatario venezolano podría enfrentar nuevos cargos junto con Cilia Flores, además de las acusaciones que ya existen en su contra.

Van a ir a juicio y están siendo acusados de crímenes muy graves. Además de uno que no creo que hayan sido acusados todavía, pero quizás lo serán, advirtió.

Trump no explicó cuál sería el nuevo delito al que hizo referencia, pero Maduro es procesado actualmente en Estados Unidos por acusaciones relacionadas con tráfico de drogas y posesión de armas, y su juicio está previsto para comenzar el próximo año.

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La declaración se conoció el mismo día en que los abogados de Maduro solicitaron al juez federal Alvin Hellerstein que desestime el caso. La defensa argumentó que Maduro tendría inmunidad soberana por su condición de jefe de Estado.

La Fiscalía estadounidense tiene hasta el 2 de octubre para responder a esa solicitud. Posteriormente, está programada una audiencia para el 17 de noviembre.

¿Qué dijo Trump sobre el petróleo venezolano?

El mandatario también entregó detalles sobre el papel que, según él, están teniendo compañías petroleras estadounidenses en Venezuela. Mencionó a ExxonMobil y Chevron como empresas involucradas en la recuperación de la infraestructura energética.

Trump aseguró además que Chevron anunció una inversión de 18.000 millones de dólares y afirmó que Venezuela está produciendo millones de barriles de petróleo cada semana, parte de los cuales son enviados a Estados Unidos.

Estamos sacando millones de barriles de petróleo a la semana. Va a Houston, va a Luisiana, va a distintos lugares, y ha sido increíble, realmente increíble, resaltó.

En otro tramo de su intervención, el presidente vinculó la situación venezolana con el Tren de Aragua. Trump sostuvo que desde Venezuela se habría producido el ingreso de integrantes de esa organización a territorio estadounidense tras el vaciamiento de cárceles del país.

Sus declaraciones abren nuevamente varios frentes sobre Venezuela: la explotación de sus recursos energéticos, la relación con Estados Unidos y el proceso judicial que enfrenta Maduro.