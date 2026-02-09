¿Por qué los gatos prefieren una caja de cartón a su cama?

Las cajas de cartón pueden convertirse en el lugar favorito de un gato, incluso cuando tiene una cama cómoda esperándolo. Aunque parezca una simple curiosidad, este comportamiento está relacionado con su instinto, la búsqueda de seguridad y hasta con la temperatura.

¿Qué encuentran los gatos en una caja?

Para un gato, una caja puede funcionar como un pequeño refugio. Sus paredes le permiten permanecer en un espacio cerrado desde el que puede observar lo que ocurre a su alrededor sin quedar completamente expuesto.

Esto tiene relación con su comportamiento natural. Los felinos buscan lugares donde puedan descansar y sentirse protegidos, especialmente cuando necesitan alejarse del ruido, de otros animales o de situaciones que perciben como desconocidas.

Además, el cartón ofrece una superficie que resulta agradable para muchos gatos. Pueden acomodarse, esconderse y, en algunos casos, incluso utilizar las cajas como un espacio para jugar.

La ubicación también puede influir. Si una caja está en un sitio tranquilo, pero desde donde el gato puede vigilar parte de la casa, es posible que termine convirtiéndose en uno de sus lugares preferidos.

¿Por qué prefieren una caja antes que su cama?

Una cama para gatos está diseñada para ser cómoda, pero eso no significa que sea el sitio que el animal considere más seguro. Una caja ofrece algo diferente: protección por varios lados y un espacio reducido.

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El cartón también puede ayudar a conservar el calor corporal. Al tratarse de un espacio relativamente cerrado, el gato puede sentirse más cómodo cuando busca un lugar cálido para dormir.

Otro factor es la sensación de control. Desde una caja, el animal puede decidir cuándo salir y cuándo permanecer escondido. Para un gato, tener la posibilidad de retirarse rápidamente puede resultar especialmente atractivo.

Por eso no es extraño que algunos felinos ignoren durante horas una cama nueva y, en cambio, se lancen inmediatamente sobre la caja en la que llegó.

Este comportamiento no significa necesariamente que rechacen su cama. Simplemente, ambos espacios cumplen funciones distintas. La cama puede servir para descansar, mientras que la caja añade refugio, entretenimiento y un lugar donde el gato puede sentirse resguardado.

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Así que, si su mascota convierte cada caja de cartón que encuentra en su nuevo dormitorio, probablemente no haya nada extraño detrás: encontró un espacio que responde muy bien a varios de sus instintos naturales.