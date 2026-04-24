Tecnología y seguridad: ¿cómo estas herramientas impactan la seguridad vial de los ciudadanos?

Según el Marco estratégico de seguridad y justicia para el desarrollo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la inseguridad se ha convertido en uno de los principales retos para el desarrollo de las ciudades en América Latina, impactando la convivencia y la forma en que las personas se movilizan.

Este es un desafío que se intensifica en entornos urbanos cada vez más dinámicos y que exige respuestas articuladas desde la tecnología, las autoridades y la ciudadanía.

Ante este panorama, la tecnología llega como un gran aliado para aquellos usuarios que ven en estas herramientas una alternativa para hacer frente ante esta problemática social. Por esto, algunas apps de movilización ya han creado novedosos sistemas para fortalecer sus funciones de seguridad.

Seguridad y tecnología para los viajeros

Distintas apps se encuentran fortaleciendo su apuesta por poner al alcance de las personas soluciones tecnológicas que les permitan conectarse para movilizarse y resolver su día a día a través de solicitudes de arrendamiento, solicitudes de comida y de productos de consumo, así como la entrega de paquetería; todo en una sola app y con la seguridad como un eje transversal.

A este enfoque, aplicaciones como DiDi han presentado nuevas funcionalidades en las soluciones tecnológicas con impacto en movilidad, como las insignias de verificación, una herramienta que permite a los usuarios arrendadores contar con mayor información sobre el perfil del usuario arrendatario antes de aceptar una solicitud, promoviendo decisiones más informadas y mayor confianza en cada interacción.

Esta funcionalidad se integra a un ecosistema de seguridad más amplio, que combina inteligencia artificial, procesos de verificación, herramientas de prevención y trabajo articulado con autoridades, y que hoy se refleja en que el 99,99 % de las solicitudes gestionadas a través de la app finalicen sin incidentes reportados.

Cabe destacar que a nivel regional, dicha aplicación ha impulsado una inversión de más de 15 millones de dólares en el desarrollo de tecnología y capacidades orientadas a fortalecer las funciones de seguridad disponibles en la app.

¿Cómo funcionan estos sistemas de verificación?

Esta estrategia se materializa en funciones disponibles en cada solicitud en la app de principio a fin, como la visualización de información previa (nombre, placas del vehículo, entre otros), las insignias de verificación (en cumplimiento con el Habeas Data), el monitoreo en tiempo real, el botón de emergencia y la opción de compartir la solicitud con contactos de confianza.

Adicionalmente, funcionalidades como la grabación de audio encriptado opcional y la identificación de zonas de riesgo no solo permiten actuar ante incidentes, sino que también funcionan como un elemento disuasorio que promueve comportamientos responsables.

A estas capacidades se suman herramientas como los mapas integrados dentro de la app, que buscan incentivar una conducción más segura al promover el respeto por los límites de velocidad durante cada solicitud, contribuyendo a la prevención de comportamientos de riesgo en la vía.

En el caso de las soluciones tecnológicas de entrega, la seguridad también acompaña cada solicitud con funcionalidades específicas como zonas de riesgo bloqueadas, teléfono anónimo, botón de emergencia, centros de seguridad y canales de reporte de incidentes, adaptadas a las particularidades de cada tipo de solicitud.