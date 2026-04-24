VIDEO | En menos de tres minutos ladrón se llevó una millonada en restaurante de Bogotá: así lo hizo

Un robo exprés se registró en las últimas horas en el norte de Bogotá cuando un delincuente ingresó a un establecimiento gastronómico y, en menos de tres minutos, sustrajo cerca de $15 millones entre dinero en efectivo y equipos tecnológicos.

El hecho, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, ha dejado al propietario no solo con pérdidas materiales, sino enfrentando obstáculos burocráticos para denunciar.

El dueño del restaurante, Valentino Galán, expresó su desesperación tras el robo:

Para mí fue una desagradable sorpresa darme cuenta de que la página de la Policía no funciona y parece que no es una novedad.

Dueño de restaurante desvalijado denunció que no sirve la página de la Policía

De acuerdo con la víctima, al intentar formalizar la denuncia a través de los canales digitales oficiales, descubrió que el sistema presentaba fallas técnicas que impedían completar el proceso.

"Con la gente que estaba hablando me cuentan que es recurrente", indicó, sugiriendo que múltiples víctimas de delitos en Bogotá enfrentan las mismas dificultades al momento de reportar hechos delictivos ante las autoridades.

"Es un poco triste que con tanto esfuerzo que hacemos para mostrar Bogotá nos pasen este tipo de cosas", lamentó, haciendo referencia a los intentos del sector empresarial por proyectar una capital segura y atractiva para residentes y visitantes.

En tres minutos ladrón desvalijó restaurante en Bogotá

El modus operandi del delincuente evidencia una planificación detallada. En cuestión de minutos, el sujeto logró acceder al local, identificar los elementos de valor y abandonar el lugar con el botín, antes de que pudiera activarse cualquier protocolo de seguridad o llegara ayuda policial.

Este caso se suma a las estadísticas de inseguridad que preocupan a los comerciantes bogotanos, quienes invierten recursos significativos en sistemas de vigilancia y protección, pero enfrentan la frustración adicional de encontrar trabas al momento de acudir a las autoridades competentes.

Hasta el momento, no se ha reportado la captura del responsable del hurto, mientras el propietario del establecimiento continúa intentando completar la denuncia formal ante las autoridades, esperando que se resuelvan las fallas técnicas en las plataformas digitales de la Policía Nacional.