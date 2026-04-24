¡Fue anunciada una decisión de último momento en La Casa de los Famosos! Ya es oficial

Tras una prueba de 'Beneficio y Castigo' que ganó el equipo de Alexa Torrex, Alejandro Estrada, Valentino Lázaro, Beba de la Cruz y Tebi Bernal, el 'jefe' comenzó a anunciar decisiones en el Instagram oficial de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Y es que, después de que se confirmó el veredicto definitivo, se reveló que el castigo será ponerse un disfraz hasta el día siguiente.

Pero, además, en los últimos minutos también se tomó otra decisión: ya se sabe cuál es el beneficio del que gozará el equipo ganador.

Este será el beneficio para los ganadores de este viernes en La Casa de los Famosos Colombia 2026

El 'jefe' ha determinado que el equipo 'Recocha', que fue el ganador de la más reciente prueba de 'Beneficio y Castigo', se merece tener una cena especial.

"Los ganadores del beneficio gozarán de una velada única. ¿La disfrutarán?", se precisó en el Instagram de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

"Alexa, Beba, Valentino, Alejandro y Tebi tendrán una cena especial por ganar la prueba de 'Beneficio y Castigo' de hoy. Los 'Recocha' vivirán un momento único en La Casa de los Famosos Colombia. ¿Te esperabas que ellos fueran los ganadores?", se añadió en el mismo post.

¿Qué más pasará este viernes en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En la gala de este 24 de abril de 2026, 'Campanita', que es el líder de la semana y ganó la prueba del robo de salvación, tendrá que anunciar a quién saca de la placa de nominación.

Por lo tanto, tras su decisión, se conocerá quiénes son los participantes que, finalmente, tendrán que ingresar a la sala de eliminación el próximo domingo.

Además, es importante precisar que 'Campanita' también podrá seguir revolucionando el juego debido a que tendrá la responsabilidad de hacer las preguntas del 'brunch'.