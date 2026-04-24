Día de la niñez: así se celebrará este día con jornada en el Jardín Botánico de Bogotá

En Colombia, el día de la niñez se conmemora este 25 de abril y Bogotá se sumará a esta importante celebración por medio de la iniciativa ‘Niños en el jardín, planeta biodiverso’ con el que el Jardín Botánico de la capital compartirá espacios lúdicos, recorridos, entre otras experiencias sensoriales para todos los pequeños.

¿Qué se celebrará en el Jardín Botánico?

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) tiene preparadas distintas actividades ambientales pensadas para niñas y niños este sábado 25 y domingo 26 de abril de 2026.

Entre las actividades hay pintacaritas, talleres, shows musicales y artísticos, recorridos, experiencias sensoriales, concierto del dueto filarmónica al barrio, ecotrueque de juguetes y mucho más.

Para garantizar el desarrollo de las actividades, el ingreso está programado a partir de la 1:00 p.m. La entidad tendrá un cierre de cuatro horas que tiene como objetivo la ejecución de la logística necesaria para el festejo de la importante fecha. El inicio de las actividades será a la hora mencionada y finalizarán a las 5:00 p.m.

¿Cómo estarán distribuidas las actividades?

A partir de la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. los asistentes podrán disfrutar de diferentes estaciones en las que encontrarán distintas actividades para los más pequeños.

En el Jardín del Fundador se realizarán pintucaritas y en la zona de las colecciones vivas se hará la actividad del castor itinerante. En la Plazoleta Tropicario se disfrutará de un show musical y artístico.

Dentro de los talleres y recorridos se llevarán a cabo: exploradores del saber en el Aula multifuncional a la 1:30 p.m., pequeños viajeros- los colores de la huerta en este mismo espacio a las 2:00 p.m., colores vivos de la biodiversidad en el mapa principal a las 2:30 p.m..

Los show de teatro y música se llevarán a cabo a las 3:00 p.m. en la pérgola, concierto dueto filarmónica con la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el auditorio a las 3:00 p.m. La experiencia especial somos tierra se llevará a cabo en la Casa artística Luciérnagas (Dg. 73H Sur #78‑38), Localidad de Bosa, a las 4:00 p.m.

Las actividades programadas para el domingo 26 de abril darán inicio a la 1:00 p.m. y finalizarán a las 4:30 p.m. Para mayores detalles se debe ingresar a la página oficial del Jardín Botánico o la Alcaldía de Bogotá.