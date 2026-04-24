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Video de Yeison Jiménez celebrando el cumpleaños de su mamá conmueve en redes

Conmovedor video de Yeison Jiménez revivió recuerdos familiares.

Yeison Jiménez
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

abril 24 de 2026
07:26 p. m.
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Un video de Yeison Jiménez celebrando el cumpleaños de su mamá se volvió viral este 24 de abril, luego de ser publicado por su hermana Lina Jiménez en redes sociales.

Las imágenes, grabadas en una reunión familiar, reavivaron la nostalgia entre seguidores del cantante fallecido.

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El registro muestra al artista interpretando una serenata mientras le canta el “feliz cumpleaños” a su madre, en un momento íntimo que hoy cobra un significado especial tras su muerte el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

¿Qué muestra el video de Yeison Jiménez en el cumpleaños de su mamá?

El video compartido por Lina Jiménez en sus historias de Instagram deja ver a Yeison en un ambiente familiar, rodeado de seres queridos y celebrando con música una fecha especial.

Aunque la publicación no incluyó texto, el contenido fue suficiente para generar una ola de reacciones. En la grabación, el cantante aparece sonriente, cantando y acompañando a su madre en medio de una serenata, una escena que muchos seguidores destacaron como reflejo del vínculo cercano que mantenía con su familia.

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Este tipo de momentos ya habían sido compartidos por el artista en vida, donde constantemente mostraba su relación con sus padres y su hija, consolidando una imagen cercana entre sus fanáticos.

¿Cómo reaccionaron los fans al video de Yeison Jiménez?

Tras la difusión del video, seguidores del cantante expresaron mensajes de nostalgia y cariño en redes sociales. Muchos recordaron su legado musical, pero también su faceta familiar, resaltando el amor que demostraba en celebraciones como esta.

El cumpleaños de su madre se convierte en una fecha especialmente sensible para su entorno cercano. Según lo compartido por familiares, sería una de varias celebraciones recientes que han tenido que vivir sin su presencia, incluyendo cumpleaños de su hija y su padre.

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El video, aunque breve, se suma a los contenidos que mantienen viva la memoria del artista entre sus seguidores, quienes continúan reaccionando a cada publicación relacionada con su vida personal.

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