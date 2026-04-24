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“La reina indiscutible del reggaetón”: Feid dedica discurso a Ivy Queen y desata comentarios

El antioqueño ofreció un sentido discurso a la puertorriqueña durante los Billboard Mujeres Latinas 2026.

Foto: AFP
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Noticias RCN

abril 24 de 2026
06:05 p. m.
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Salomón Villada, más conocido como Feid, se ha tomado nuevamente el tema de conversación en redes sociales tras protagonizar uno de los momentos más conmemorativos durante la nueva edición de los Billboard Mujeres Latinas 2026, pues tuvo el privilegio de dedicar uno de los premios más importantes a Ivy Queen.

El instante ya se ha tomado las redes sociales ya que cientos de fanáticos llegaron a asociar sus palabras con Carolina Giraldo, quien ahora es su expareja.

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Feid dedica discurso a Ivy Queen

Este jueves 23 de abril se celebró la cuarta edición de las Billboard Mujeres Latinas que reunió a un sin fin de artistas para exaltar los logros alcanzados principalmente por las mujeres dentro de la industria musical. La alfombra rosa recibió a una gran variedad de artistas como Natti Natasha, Natalia Lafourcade, David Bisbal y Feid.

Sin embargo, este último protagonizó uno de los momentos más especiales de la jornada ya que el antioqueño tuvo la oportunidad de presentar y entregar, durante la transmisión televisada, el premio Pionera a Ivy Queen. Durante este momento, el paisa dedicó un sentido discurso que ya se ha tomado las redes sociales.

“Hay mujeres que son leyenda y abren paso cuando todo parece imposible y rompen. Ella siempre fue la primera y para mí es un honor celebrar a la mujer que se atrevió a desafiarlo todo. Arrasó el género urbano y se convirtió en la reina indiscutible del reggaetón. Fueron muchos los llamados, pero pocos los escogidos (...) ella fue la única mujer entre los doce discípulos”, afirmó.

Sin embargo, su interacción no se limitó a la entrega del premio ya que, minutos después de la premiación, ambos se dirigieron tras bastidores para tomarse fotografías e incluso intercambiar sus teléfonos móviles y seguir en contacto.

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Por otro lado, la artista, que también participó en la premiación, tuvo la oportunidad de hablar sobre su más reciente presentación en compañía de Karol G en el festival Coachella 2026.

Según sus palabras, el sentimiento de agradecimiento es amplio ya que la paisa fue quien le dio su bendición en 2022 para presentarse en dicho escenario. Por esto, recalcó que “tenía que repetirse”.

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