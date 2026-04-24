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El gesto de Gustavo Petro tras la caída de Maduro que Delcy Rodríguez sacó a la luz

La mandataria venezolana recordó el contacto del presidente colombiano el 3 de enero, en medio de la crisis tras la captura de Nicolás Maduro.

Gustavo Petro Delcy Rodríguez
FOTO: AFP

Noticias RCN

abril 24 de 2026
06:30 p. m.
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Este 24 de abril, el presidente Gustavo Petro cumplió con el compromiso diplomático de visitar Venezuela para entablar una reunión con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien quedó en el poder tras la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

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Ambos mandatarios entregaron un balance sobre los encuentros, donde también participaron funcionarios de ambos gobiernos. Llegaron a acuerdos sobre la integración energética, insumos alimenticios y ofensivas militares contra las mafias que operan en la zona de frontera.

Por otro lado, hubo una situación que se terminó robando la atención y fue que Rodríguez reveló un gesto que tuvo el jefe de Estado colombiano luego de que Nicolás Maduro fuera capturado por las autoridades estadounidenses.

La llamada de Gustavo Petro tras la caída de Maduro

En medio una declaración conjunta tras la reunión en Caracas, Delcy Rodríguez hizo referencia a un episodio clave ocurrido el 3 de enero de 2026: una llamada del presidente colombiano Gustavo Petro tras la captura de Nicolás Maduro. El contacto, según dijo, se produjo en uno de los momentos más críticos para Venezuela.

“Quiero agradecerle al presidente Gustavo Petro, que usted fue una de las primeras personas que nos llamó aquel 3 de enero, en momentos tan duros para el pueblo venezolano”, expresó la mandataria encargada, quien para entonces era la vicepresidenta.

¿Qué ocurrió el 3 de enero con Nicolás Maduro?

El 3 de enero de 2026 se produjo un hecho que cambió por completo el panorama político en Venezuela: la captura de Nicolás Maduro en medio de una operación militar liderada por Estados Unidos. El operativo, conocido como “Operación Resolución Absoluta”, se ejecutó en la madrugada en Caracas y otras zonas estratégicas del país.

De acuerdo con los reportes disponibles, la acción comenzó alrededor de las 2:00 a. m., cuando se registraron explosiones y movimientos militares en puntos clave como bases aéreas y centros de comando. El objetivo era neutralizar las defensas y permitir una intervención rápida para capturar al mandatario venezolano.

La operación fue descrita como una acción “quirúrgica” de fuerzas especiales, en la que participaron unidades élite estadounidenses, incluyendo comandos encargados de la extracción de objetivos de alto valor. En cuestión de horas, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y sacados del país.

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