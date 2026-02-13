Así suena 'Con el corazón', la canción que Maluma lanzó con Yeison Jiménez tras su muerte

El 12 de febrero, Maluma, con la autorización de la familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez, estrenó la canción que grabó con el artista de música popular antes de su muerte.

Este tema musical se tituló 'Con el corazón', en honor a una de las frases más simbólicas que utilizaba Yeison Jiménez en las tarimas, en los estudios y en las conversaciones con sus fanáticos.

"Cómo te extrañamos, hermano. Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad", escribió Maluma, en su cuenta de Instagram, previo al lanzamiento de la canción.

Además, en el momento en el que el tema musical fue subido a cada una de las plataformas digitales, Lina Jiménez, la hermana de Yeison Jiménez, dio a entender que, a pesar de que el 'niño de Manzanares' ya no se encuentra en este plano terrenal, pudo cumplir otro de sus grandes anhelos debido a que Maluma era uno de los artistas que más admiraba.

"Ese día fuiste feliz, se te notaba en la mirada", fue su mensaje exacto.

Así suena 'Con el corazón', el éxito de Yeison Jiménez y Maluma

La canción 'Con el corazón' combina ritmos urbanos con populares y narra la historia de un hombre que acepta quién es y no quiere cambiar, a pesar de ser fiestero y algo desordenado.

Este tema musical fue subido a Youtube con un video en el que se mostró cómo fue el encuentro entre Maluma y Yeison Jiménez cuando lo grabaron. Además, estuvo acompañado de videos del 'aventurero' en varios de sus conciertos.

"Esta foto (entre los dos) sí tiene que existir. La gente no sabe lo que va a pasar", afirmó Yeison Jiménez en medio de la grabación del videoclip.

"Vamos a partir, gloria a Dios. Fue en el momento indicado. No era antes ni después, sino que tenía que ser ahora", le respondió Maluma en esa ocasión.

Así le ha ido a 'Con el corazón', el éxito musical de Yeison Jiménez y Maluma

Hasta el momento, la canción 'Con el corazón' ha tenido más de 392.000 reproducciones en Youtube y se encuentra en la posición 2 del ranking de tendencias musicales.

Además, ha recibido al menos 58.000 'likes' en esa plataforma y los seguidores han dejado algunos comentarios como 'este es el verdadero homenaje', 'estoy viendo el video y llorando', 'este fallecimiento sigue doliendo' y 'vamos a ponerla número 1'.