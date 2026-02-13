CANAL RCN
Tendencias

Así suena 'Con el corazón', la canción que Maluma lanzó con Yeison Jiménez tras su muerte

En la grabación, ambos artistas dejaron claro que tenían el sueño de juntarse desde hace varios años.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
07:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El 12 de febrero, Maluma, con la autorización de la familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez, estrenó la canción que grabó con el artista de música popular antes de su muerte.

Este tema musical se tituló 'Con el corazón', en honor a una de las frases más simbólicas que utilizaba Yeison Jiménez en las tarimas, en los estudios y en las conversaciones con sus fanáticos.

Maluma reveló video inédito de Yeison Jiménez al grabar su colaboración: “Cuántos años esperando”
RELACIONADO

Maluma reveló video inédito de Yeison Jiménez al grabar su colaboración: “Cuántos años esperando”

"Cómo te extrañamos, hermano. Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad", escribió Maluma, en su cuenta de Instagram, previo al lanzamiento de la canción.

Además, en el momento en el que el tema musical fue subido a cada una de las plataformas digitales, Lina Jiménez, la hermana de Yeison Jiménez, dio a entender que, a pesar de que el 'niño de Manzanares' ya no se encuentra en este plano terrenal, pudo cumplir otro de sus grandes anhelos debido a que Maluma era uno de los artistas que más admiraba.

"Ese día fuiste feliz, se te notaba en la mirada", fue su mensaje exacto.

Así suena 'Con el corazón', el éxito de Yeison Jiménez y Maluma

La canción 'Con el corazón' combina ritmos urbanos con populares y narra la historia de un hombre que acepta quién es y no quiere cambiar, a pesar de ser fiestero y algo desordenado.

Este tema musical fue subido a Youtube con un video en el que se mostró cómo fue el encuentro entre Maluma y Yeison Jiménez cuando lo grabaron. Además, estuvo acompañado de videos del 'aventurero' en varios de sus conciertos.

"Esta foto (entre los dos) sí tiene que existir. La gente no sabe lo que va a pasar", afirmó Yeison Jiménez en medio de la grabación del videoclip.

"Vamos a partir, gloria a Dios. Fue en el momento indicado. No era antes ni después, sino que tenía que ser ahora", le respondió Maluma en esa ocasión.

Así le ha ido a 'Con el corazón', el éxito musical de Yeison Jiménez y Maluma

Hasta el momento, la canción 'Con el corazón' ha tenido más de 392.000 reproducciones en Youtube y se encuentra en la posición 2 del ranking de tendencias musicales.

Desgarrador: esta fue la dolorosa reacción de una de las mejores amigas de Yeison Jiménez al enterarse de su muerte
RELACIONADO

Desgarrador: esta fue la dolorosa reacción de una de las mejores amigas de Yeison Jiménez al enterarse de su muerte

Además, ha recibido al menos 58.000 'likes' en esa plataforma y los seguidores han dejado algunos comentarios como 'este es el verdadero homenaje', 'estoy viendo el video y llorando', 'este fallecimiento sigue doliendo' y 'vamos a ponerla número 1'.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Lina Tejeiro confesó su 'crush' y Ryan Castro habría respondido: esto dijo el cantante

Yeison Jiménez

Maluma reveló video inédito de Yeison Jiménez al grabar su colaboración: “Cuántos años esperando”

Yeison Jiménez

“Se despidió de mí el mismo día”: Francy reveló inexplicable suceso tras la muerte de Yeison Jiménez

Otras Noticias

Dimayor

Millonarios, Santa Fe y América ya conocen fechas programadas de sus partidos aplazados

La Dimayor entregó las fechas correspondientes a los juegos que habían sido aplazados en jornadas anteriores.

Bogotá

Video con el momento exacto en el que asesinaron al empresario Gustavo Aponte: pieza clave

El video muestra cómo el sicario lo estuvo esperando a las afueras de gimnasio y el momento en el que disparó.

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 12 de febrero de 2026

Venezuela

Venezuela vuelve a hablar de elecciones libres: el compromiso que anunció Delcy Rodríguez

Montería

Montería en alerta por malaria y dengue tras inundaciones: autoridades activan plan de choque sanitario