Desgarrador: esta fue la dolorosa reacción de una de las mejores amigas de Yeison Jiménez al enterarse de su muerte

En los últimos días, tras un mes de la muerte de Yeison Jiménez, el importante intérprete de éxitos como 'Aventurero', 'Ni tengo ni necesito', 'Vete', 'Por qué la envidia' y 'Ya no mi amor', Francy, la reconocida cantante de música popular, reveló por primera vez cómo se enteró de lo ocurrido.

La artista estuvo presente en una entrevista e informó que ese 10 de enero de 2026, en horas de la tarde, recibió una de las llamadas que más la han derrumbado.

¿Qué fue exactamente lo que le dijeron por vía telefónica? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue la desgarradora llamada en la que Francy, la cantante colombiana, se enteró de la muerte de Yeison Jiménez

Francy, en un diálogo con La Kalle, detalló que el sábado 10 de enero estaba en Huila debido a que tenía un concierto programado.

Ella se encontraba puliendo los detalles finales para su presentación y, antes de subirse a la tarima, la llamó su mánager y le contó que se había confirmado la muerte de Yeison Jiménez.

"Rafael Mejía, mi mánager, me llama y me dice: 'mona, perdimos a Yeison Jiménez. Su avión se cayó y él se nos fue'. Eso fue algo muy duro, yo no podía creer lo que estaba escuchando y empezó todo el mundo a llamar para contar y preguntarme. Desde ahí yo quedé en shock, vi lo frágil que es la vida y me dio mucha lástima por él, por su carrera y por lo joven que era", relató Francy en La Kalle.

"Logró, en tan corta edad, lo que muchos todavía estamos tratando de alcanzar y eso hay que reconocérselo. Fue algo muy impresionante y yo todavía como que no salgo del asombro", agregó.

Este fue el sentido mensaje que Francy le dedicó a Yeison Jiménez tras un mes de su muerte

Cuando se cumplió un mes de la muerte de Yeison Jiménez, Francy publicó en sus redes sociales un mensaje de felicitación que le hizo llegar el 'niño de Manzanares' antes de su prematura partida.

"Mi 'aventurero', hoy hace un mes que te fuiste, dejando un gran vacío en nuestras vidas, pero siempre viviendo en nuestro corazón. Es un día para recordar esa admiración y cariño mutuo, aquel que quedará para siempre en nuestro corazón y mente", escribió la artista en el post.

"Por siempre y para siempre con el corazón. Te quiero, mi negrito", añadió.