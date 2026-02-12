“Se despidió de mí el mismo día”: Francy reveló inexplicable suceso tras la muerte de Yeison Jiménez

Tras un mes de la fatídica muerte de Yeison Jiménez, el país sigue de luto, pues son miles de fanáticos los que día a día siguen compartiendo un sin fin de recuerdos del caldense, quien se convirtió en una de las figuras más importantes dentro del género regional del país.

Varios de sus colegas también han decidido crear distintos homenajes desde la música por lo que sus redes sociales han servido para compartir mensajes en torno al gran legado que Jiménez dejó.

Este es el caso de la cantante Francy, pues la mujer reveló, en las horas más recientes, que vivió un inexplicable momento justo el día en el que se conoció la devastadora noticia.

¿Qué dijo Francy sobre Yeison Jiménez?

No cabe duda de que la cantante sostuvo una gran amistad con Jiménez, pues ambos compartieron distintos escenarios al ser considerados como dos de los grandes exponentes de la música ranchera en el país.

Por esto, en una reciente entrevista en el Canal RCN, Francy reveló cómo fueron los instantes exactos en los que se enteró de la tragedia, pues comentó que se encontraba descansando cuando le anunciaron la noticia por vía telefónica.

Yo no lo podía creer… fue horrible porque yo me puse a gritar, llegó todo mi equipo de trabajo. Este mes he llorado mucho porque sé que él, como todos nosotros, tenía muchos planes y sueños para este año. Yo creo que todo Colombia está de luto, explicó.

Así mismo, manifestó que la más reciente reunión entre la mayoría de cantantes del género, por medio de la cual hicieron la canción “Aventurero en el cielo”, logró crear un espacio de diálogo sobre el acontecimiento que hoy sigue enlutando a Colombia.

Francy revela que Yeison Jiménez se despidió de ella

La intérprete de ‘La gran señora’ también comentó una anécdota que se desarrolló el mismo 10 de enero. Según su relato, el profundo sentimiento de tristeza que la invadió la llevó a sentir desánimo, pues mencionó que, al estar en su camerino, decidió que no quería salir a cantar en dicho instante.

Pese a que se quitó su pantalón y lo dejó a una distancia considerable, Francy comentó que esta prenda “voló hacia sus piernas” de manera inexplicable. Fue así como este hecho fue asociado por la cantante como una despedida por parte de Jiménez.