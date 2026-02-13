Millonarios, Santa Fe y América ya conocen fechas programadas de sus partidos aplazados

La Dimayor confirmó la programación de varios compromisos que aún no contaban con fecha ni horario dentro del calendario de la Liga. La actualización incluye partidos correspondientes a jornadas futuras, así como encuentros que habían sido aplazados, especialmente de clubes con alta carga competitiva como Millonarios, Santa Fe, América de Cali y Atlético Nacional.

La reprogramación busca ordenar el calendario del campeonato y garantizar que todos los equipos disputen sus compromisos en igualdad de condiciones, especialmente aquellos que han tenido participaciones internacionales o situaciones logísticas que obligaron a mover fechas.

Ajustes en la fecha 9 y partidos aplazados

Uno de los encuentros confirmados corresponde a la jornada 9, en la que Millonarios recibirá a Deportivo Pereira. El partido se disputará el martes 24 de febrero a las 7:30 p.m. en el estadio El Campín, escenario habitual del conjunto capitalino.

Además, dentro de los compromisos pendientes, se definió la fecha para el clásico entre Santa Fe y Atlético Nacional, correspondiente a la jornada 5. Este duelo, que había sido aplazado, se jugará el miércoles 25 de febrero a las 7:00 p.m., también en El Campín. Se trata de un enfrentamiento atractivo por la historia y el presente de ambos equipos, que buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla.

Programación confirmada para la fecha 14

En cuanto a la jornada 14, también se establecieron varios compromisos importantes. Millonarios volverá a ser local, esta vez frente a Fortaleza, el domingo 29 de marzo a las 6:20 p.m. Ese mismo fin de semana, el lunes 30 de marzo, Independiente Medellín recibirá a América de Cali a las 6:10 p.m., en un duelo entre dos instituciones tradicionales del balompié colombiano.

Por su parte, Atlético Nacional también tiene programación confirmada para un partido aplazado frente a Inter Bogotá, compromiso que se disputará el sábado 21 de marzo a partir de las 8:30 p.m. en Medellín.

Con estas decisiones, la Dimayor continúa organizando el calendario de la Liga para evitar congestiones en las últimas jornadas. Los equipos ya conocen sus fechas y horarios, lo que les permitirá planificar de mejor manera sus cargas de entrenamiento, viajes y estrategias deportivas en el tramo clave del campeonato.