Millonarios, Santa Fe y América ya conocen fechas programadas de sus partidos aplazados

La Dimayor entregó las fechas correspondientes a los juegos que habían sido aplazados en jornadas anteriores.

Nacional
Foto: @AmericadeCali

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
07:01 a. m.
La Dimayor confirmó la programación de varios compromisos que aún no contaban con fecha ni horario dentro del calendario de la Liga. La actualización incluye partidos correspondientes a jornadas futuras, así como encuentros que habían sido aplazados, especialmente de clubes con alta carga competitiva como Millonarios, Santa Fe, América de Cali y Atlético Nacional.

La reprogramación busca ordenar el calendario del campeonato y garantizar que todos los equipos disputen sus compromisos en igualdad de condiciones, especialmente aquellos que han tenido participaciones internacionales o situaciones logísticas que obligaron a mover fechas.

Ajustes en la fecha 9 y partidos aplazados

Uno de los encuentros confirmados corresponde a la jornada 9, en la que Millonarios recibirá a Deportivo Pereira. El partido se disputará el martes 24 de febrero a las 7:30 p.m. en el estadio El Campín, escenario habitual del conjunto capitalino.

Además, dentro de los compromisos pendientes, se definió la fecha para el clásico entre Santa Fe y Atlético Nacional, correspondiente a la jornada 5. Este duelo, que había sido aplazado, se jugará el miércoles 25 de febrero a las 7:00 p.m., también en El Campín. Se trata de un enfrentamiento atractivo por la historia y el presente de ambos equipos, que buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla.

Programación confirmada para la fecha 14

En cuanto a la jornada 14, también se establecieron varios compromisos importantes. Millonarios volverá a ser local, esta vez frente a Fortaleza, el domingo 29 de marzo a las 6:20 p.m. Ese mismo fin de semana, el lunes 30 de marzo, Independiente Medellín recibirá a América de Cali a las 6:10 p.m., en un duelo entre dos instituciones tradicionales del balompié colombiano.

Por su parte, Atlético Nacional también tiene programación confirmada para un partido aplazado frente a Inter Bogotá, compromiso que se disputará el sábado 21 de marzo a partir de las 8:30 p.m. en Medellín.

Con estas decisiones, la Dimayor continúa organizando el calendario de la Liga para evitar congestiones en las últimas jornadas. Los equipos ya conocen sus fechas y horarios, lo que les permitirá planificar de mejor manera sus cargas de entrenamiento, viajes y estrategias deportivas en el tramo clave del campeonato.

