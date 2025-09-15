Kendrick Lamar en Bogotá: así se prepara Vive Claro para un show histórico

El ganador del Pulitzer y 17 premios Grammy se presentará el 27 de septiembre en Vive Claro Distrito Cultural, escenario que ha reforzado sus protocolos de seguridad, accesibilidad y logística tras escuchar a los fans que asistieron al show de Green Day. Desde graderías certificadas hasta planes de movilidad y reducción de ruido, cada detalle ha sido diseñado para que la experiencia sea inolvidable y segura para los asistentes.

Vive Claro fortalece la experiencia del fan en Bogotá

Tras el exitoso concierto de Green Day, Vive Claro Distrito Cultural implementó mejoras basadas en la retroalimentación de los asistentes. Entre ellas destacan las graderías certificadas bajo estándares internacionales y un monitoreo estructural permanente, que garantizan la seguridad durante los espectáculos.

Además, se han reforzado protocolos de accesibilidad, seguridad y servicios, con el objetivo de que cada espectador viva una experiencia cómoda y sin contratiempos.

Movilidad segura: alianza con TransMilenio

Uno de los puntos más sensibles para los asistentes a conciertos masivos es el transporte. Por ello, Vive Claro Distrito Cultural estableció una alianza con TransMilenio para ofrecer rutas especiales antes y después de cada evento. De esta manera, se facilita el ingreso y salida del público, evitando congestiones y asegurando un retorno más rápido y seguro a casa.

Compromiso con la ciudad: ruido y convivencia

Otro de los aspectos priorizados fue el impacto ambiental. Vive Claro presentó un Plan de Manejo de Ruido avalado por las autoridades, el cual incluye calibración del sonido a niveles recomendados por la OMS, instalación de barreras acústicas temporales y monitoreos constantes en zonas residenciales cercanas. Esta medida busca garantizar una convivencia armónica con las comunidades vecinas, sin renunciar a la calidad de los espectáculos.

El turno de Kendrick Lamar en Bogotá

El próximo gran capítulo será el 27 de septiembre, cuando Kendrick Lamar llegue por primera vez en solitario a Colombia. El rapero estadounidense, reconocido como uno de los artistas más influyentes del siglo XXI, recorrerá los himnos de su carrera y celebrará su éxito global Not Like Us.

Con un montaje de talla internacional y una logística renovada, el concierto promete ser una experiencia inolvidable para los fans del hip hop y para la escena cultural de Bogotá.