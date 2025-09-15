CANAL RCN
Tendencias

Kendrick Lamar en Bogotá: así se prepara Vive Claro para un show histórico

Bogotá se alista para recibir a Kendrick Lamar en un concierto que promete ser histórico.

Vive Claro fortalece la experiencia del fan en Bogotá
Vive Claro fortalece la experiencia del fan en Bogotá

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
04:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El ganador del Pulitzer y 17 premios Grammy se presentará el 27 de septiembre en Vive Claro Distrito Cultural, escenario que ha reforzado sus protocolos de seguridad, accesibilidad y logística tras escuchar a los fans que asistieron al show de Green Day. Desde graderías certificadas hasta planes de movilidad y reducción de ruido, cada detalle ha sido diseñado para que la experiencia sea inolvidable y segura para los asistentes.

Vive Claro fortalece la experiencia del fan en Bogotá

Tras el exitoso concierto de Green Day, Vive Claro Distrito Cultural implementó mejoras basadas en la retroalimentación de los asistentes. Entre ellas destacan las graderías certificadas bajo estándares internacionales y un monitoreo estructural permanente, que garantizan la seguridad durante los espectáculos.

Además, se han reforzado protocolos de accesibilidad, seguridad y servicios, con el objetivo de que cada espectador viva una experiencia cómoda y sin contratiempos.

Movilidad segura: alianza con TransMilenio

Uno de los puntos más sensibles para los asistentes a conciertos masivos es el transporte. Por ello, Vive Claro Distrito Cultural estableció una alianza con TransMilenio para ofrecer rutas especiales antes y después de cada evento. De esta manera, se facilita el ingreso y salida del público, evitando congestiones y asegurando un retorno más rápido y seguro a casa.

Compromiso con la ciudad: ruido y convivencia

Otro de los aspectos priorizados fue el impacto ambiental. Vive Claro presentó un Plan de Manejo de Ruido avalado por las autoridades, el cual incluye calibración del sonido a niveles recomendados por la OMS, instalación de barreras acústicas temporales y monitoreos constantes en zonas residenciales cercanas. Esta medida busca garantizar una convivencia armónica con las comunidades vecinas, sin renunciar a la calidad de los espectáculos.

El turno de Kendrick Lamar en Bogotá

El próximo gran capítulo será el 27 de septiembre, cuando Kendrick Lamar llegue por primera vez en solitario a Colombia. El rapero estadounidense, reconocido como uno de los artistas más influyentes del siglo XXI, recorrerá los himnos de su carrera y celebrará su éxito global Not Like Us.

Con un montaje de talla internacional y una logística renovada, el concierto promete ser una experiencia inolvidable para los fans del hip hop y para la escena cultural de Bogotá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri preocupa tras sufrir un accidente, ¿cancelará su pelea de boxeo?

La casa de los famosos

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia se sometió a un procedimiento estético: así luce

Karol G

Karol G recibe conmovedora carta de su mejor amigo: ¿se despidió de su amistad?

Otras Noticias

Pereira

Capturan en Pereira a extraditable solicitado por España por narcotráfico

De acuerdo con las investigaciones, el señalado haría parte de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en la provincia de Toledo, en España.

Donald Trump

EN VIDEO | Trump anuncia ataque en el Caribe que dejó tres muertos

El presidente de Estados Unidos confirmó que la operación militar se dirigió contra supuestos “narcoterroristas de Venezuela”.

Secretaría de Hábitat

Aumentan subsidios para el programa Ahorro para mi Casa: ¿de qué se trata y quiénes pueden aplicar?

Dayro Moreno

Así celebró Dayro Moreno anticipadamente sus cumpleaños: video

Redes sociales

Pantallas y niños: ¿cómo lograr un uso saludable en casa?