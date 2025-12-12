Exnovio de Aida Victoria lanzó canción y los fans aseguraron que la letra es para ella: "interesada"

Una inesperada tormenta digital se desató luego de que Juan David Tejada, conocido en redes como El Agropecuario y exnovio de Aida Victoria Merlano, lanzara su más reciente sencillo.

Aunque el hombre no menciona nombres en la letra, miles de usuarios comenzaron a interpretar el tema como un mensaje directo para la famosa creadora de contenido, reavivando una historia sentimental que ya había generado múltiples titulares en el pasado.

El estreno tomó fuerza rápidamente en plataformas como TikTok e Instagram, donde fragmentos de la canción empezaron a viralizarse acompañados de comentarios, reacciones y especulaciones sobre un supuesto trasfondo emocional. Para muchos seguidores, la letra está cargada de indirectas demasiado evidentes como para pasar desapercibidas.

¿Por qué los fans aseguran que la canción del 'Agropecuario' va dirigida a Aida Victoria?

Las frases más comentadas del sencillo hablan de traiciones, advertencias ignoradas y un amor que perdió toda posibilidad de reconciliación.

Algunos versos como “No sabía que eras una interesada, aunque ya me lo habían advertido” y “Tan ingenuo, que mientras me engañabas, yo pensando en una vida contigo” fueron señalados por internautas como pruebas de que Tejada estaría desahogándose sobre su pasada relación.

Además, el coro del tema encendió aún más la conversación: “Antes de volver contigo yo me muero, mentirosa, te lo dice el rey de los agropecuarios”.

Esta parte, repetida por los usuarios en memes y videos, amplificó la teoría de que la canción estaría inspirada en su romance fallido con Merlano, quien también es una figura de enorme presencia digital.

Reacciones y explosión en redes sociales tras sencillo del exnovio de Aida Victoria Merlano

La publicación generó un impacto inmediato: cientos de videos reaccionando a la letra, debates sobre la vida privada de la expareja y un torrente de opiniones divididas entre quienes apoyan al artista y quienes consideran innecesario abrir nuevamente la polémica.

Lo cierto es que, sin nombrarla, la canción volvió a poner en el centro de conversación a Aida Victoria y a su expareja, provocando una nueva ola de contenido viral en torno a una relación que sigue dando de qué hablar en internet.