RÜFÜS DU SOL en Bogotá: guía para disfrutar el show en Coliseo MedPlus

ras marcar hitos históricos en años anteriores, el aclamado trío australiano llega al Coliseo MedPlus para ofrecer una experiencia sensorial y audiovisual sin precedentes. Si eres uno de los más de 15.000 asistentes confirmados para este magno evento, aquí te presentamos la guía definitiva. Conoce todos los detalles sobre horarios oficiales, rutas de transporte especial, tarifas de parqueaderos y recomendaciones clave para disfrutar el show de principio a fin.

¿Qué esperar del concierto de RÜFÜS DU SOL en Bogotá?

El próximo 6 de marzo, el Coliseo MedPlus no solo albergará un recital de música electrónica, sino una inmersión total en el universo sonoro de RÜFÜS DU SOL. Considerados en la actualidad como uno de los actos en vivo más influyentes del género, el trío ha diseñado un espectáculo donde la arquitectura audiovisual se funde con la emoción del público.

Carolina García, gerente estratégica de negocio del escenario, destacó la trascendencia de esta cita:

El regreso de RÜFÜS DU SOL confirma que Bogotá está preparada para espectáculos de gran formato con estándares internacionales. Nuestro propósito es seguir trayendo propuestas que eleven la experiencia en vivo.

Los asistentes pueden prepararse para transiciones perfectas, sintetizadores atmosféricos y una narrativa visual cuidadosamente construida para un viaje colectivo bajo techo.

Horarios y recomendaciones para el ingreso al Coliseo MedPlus

Para garantizar que los asistentes disfruten del espectáculo de forma fluida y segura, la organización ha establecido estrictos protocolos logísticos. Tenga en cuenta que el evento es exclusivo para mayores de 18 años.

Tome nota de las siguientes claves logísticas para planificar su llegada:

Apertura de puertas: El ingreso al recinto estará habilitado a partir de las 5:00 p.m. Llegar con anticipación es vital para evitar aglomeraciones.

El ingreso al recinto estará habilitado a partir de las 5:00 p.m. Llegar con anticipación es vital para evitar aglomeraciones. Alimentos y bebidas: Está prohibido el ingreso de comida, bebidas, sustancias ilícitas o cualquier objeto cortopunzante. Dentro del venue encontrará diversos puntos de hidratación y gastronomía.

Está prohibido el ingreso de comida, bebidas, sustancias ilícitas o cualquier objeto cortopunzante. Dentro del venue encontrará diversos puntos de hidratación y gastronomía. Boletería digital: Sus entradas están alojadas en la nueva aplicación oficial de TaquillaLive (disponible en Play Store y App Store). Se recomienda descargarla antes de salir de casa.

Sus entradas están alojadas en la nueva aplicación oficial de TaquillaLive (disponible en Play Store y App Store). Se recomienda descargarla antes de salir de casa. Salud y bienestar: Se dispondrá de personal médico capacitado, equipo logístico y puntos de atención inmediata para cualquier eventualidad durante la jornada.

Opciones de parqueadero oficial: tarifas y horarios

Con una asistencia proyectada de 15.000 personas, planear su movilidad hacia la Calle 80 (1.5 km después del Puente de Guadua) es fundamental. Si decide llevar su vehículo particular, el Coliseo MedPlus cuenta con un parqueadero exclusivo operado por ParkingLive.

Este espacio, ubicado frente al venue, tiene capacidad para 1.000 vehículos y operará desde las 4:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. Las tarifas establecidas son:

Carros: $40.000 COP

$40.000 COP Motos: $30.000 COP (Atención: el recinto no cuenta con casilleros para guardar cascos de motocicleta).

Rutas de buses y transporte privado: ¿Cómo llegar al evento?

Si prefiere dejar el carro en casa, la organización ha habilitado el servicio de buses compartidos RUTALIVE, una solución segura para evitar el tráfico y los altos costos de plataformas de movilidad.

Por $30.000 COP (ida y regreso), los fanáticos podrán asegurar su traslado:

Ruta de Ida: Salidas continuas desde la bahía contigua al centro comercial Portal 80, operando desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.

Salidas continuas desde la bahía contigua al centro comercial Portal 80, operando desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. Rutas de Regreso: Al finalizar el show, los buses partirán desde el parqueadero del Coliseo hacia tres puntos estratégicos de Bogotá: Ruta Norte: Héroes – Calle 100 – Pepe Sierra – Portal Norte. Ruta El Dorado: Av. El Dorado – Recinto Ferial – El Tiempo-Maloka – Portal El Dorado. Ruta Sur: Nicolás de Federmán – NQS – Paloquemao – Santa Isabel – CC Centro Mayor.

Al finalizar el show, los buses partirán desde el parqueadero del Coliseo hacia tres puntos estratégicos de Bogotá:

Para quienes buscan una experiencia aún más cómoda, existe el Transporte Premium (rutas solo dentro de Bogotá):

Vehículo VIP (hasta 4 pasajeros): $280.000 COP ida y vuelta.

Van VIP (hasta 8 pasajeros): $470.000 COP ida y vuelta.

Últimas boletas disponibles en TaquillaLive

Si bien el furor por el regreso del trío australiano ha movilizado masivamente a sus fanáticos en Colombia, la productora ha confirmado que todavía queda una última oportunidad para asegurar su lugar en la pista.

Quedan entradas muy limitadas que pueden adquirirse exclusivamente a través del portal oficial www.taquillalive.com. Las autoridades recomiendan abstenerse de comprar entradas a revendedores o en redes sociales para evitar fraudes y garantizar una experiencia inolvidable.