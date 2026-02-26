“Estoy extrañado”: Fernando Solórzano cuestionó a Melissa Gate tras acusarlo ante su pareja

La séptima semana de reality en La Casa de los Famosos Colombia inició con grandes sorpresas ya que el ‘Jefe’ decidió darle ingreso a Melissa Gate, por unos días, con el objetivo de realizar distintas dinámicas y generar mayores discusiones entre varios participantes.

Sin embargo, la presencia de la mujer ya ha generado incomodidad entre varios famosos, quienes han manifestado que no desean conocer información sobre el mundo exterior. No obstante, Gate ha enfrentado a Lorena Altamirano para hablar sobre las conductas de su pareja.

¿Qué le dijo Melissa a Lorena sobre Fernando?

En los días más recientes, Fernando Solórzano, exparticipante de la segunda temporada del exitoso reality del Canal RCN, compartió un video en redes sociales en donde dejó saber su descontento por las declaraciones que Melissa Gate le ha dado a conocer a Lorena sobre su comportamiento en el mundo exterior.

“Acabo de ver el 24/7 de La Casa de los Famosos y me doy cuenta de un facto que Melissa le está tirando a Lorena, pero terrible. Llega y le dice disque ‘Lorena, acá no se puede decir nada de afuera, pero la noticia es que el flaco está tomando mucho, está viajando y está sin chanclas’. No Melissa, pero qué estás diciendo…eso me va a crear problemas”, manifestó.

Pese a que recalcó que no estaba solicitando explicaciones, Solórzano cuestionó el silencio de la mujer ya que incluso solicitó una respuesta por parte de su mánager para aclarar el asunto.

Así mismo, el actor manifestó que no ha protagonizado dichas acciones por las que se encuentra siendo juzgado. Por esto, solicitó a sus fanáticos, en redes sociales, a que desmientan las palabras de la famosa para aclarar la situación con Altamirano al salir de la competencia.

Melissa Gate revela errores entre participantes

Por otro lado, la creadora de contenido dio a conocer que se ha percatado de algunos errores entre los participantes de esta nueva temporada ya que explicó que una gran mayoría han utilizado problemas del mundo exterior para generar polémica.

Así mismo, reconoció que Alexa Torres ha sido una de las participantes que ha hecho “un buen trabajo” ya que incluso la denominó como una “sucesora” en la temporada.