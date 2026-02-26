CANAL RCN
"Completamente fuertes": impactante predicción de Mhoni Vidente para marzo de 2026

¿Qué día sucedería todo? Descubra las declaraciones de la reconocida astróloga.

Foto: captura de pantalla del video.

febrero 26 de 2026
11:54 a. m.
Mhoni Vidente, la reconocida astróloga, volvió a leer sus cartas y comenzó a prever qué pasará en el nuevo mes que se aproxima en el 2026.

Fue así como indicó que el 3 de marzo será un día fundamental debido a que ocurrirá un eclipse lunar que le dará paso a una gran cantidad de cambios.

Esto es lo que sucederá tras el eclipse lunar de marzo de 2026, según Mhoni Vidente

De acuerdo con Mhoni Vidente, varios países tendrán momentos muy positivos tras el eclipse lunar del 3 de marzo.

"La carta del mundo nos está diciendo que este eclipse lunar, que es la luna de sangre en cuaresma, nos está dando los detonantes totales en cuestiones de cambios en el Vaticano y en la geopolítica", manifestó la astróloga.

"Los países que van a estar completamente fuertes en esos cambios van a ser Venezuela, Cuba, México, Estados Unidos y España. Después de que te viene algo muy malo, llega algo bueno y por eso ahora nos toca", agregó Mhoni Vidente.

¿Qué otras predicciones ha realizado Mhoni Vidente en el 2026?

Mhoni Vidente ha manifestado que, según sus cartas, el 2026 es el año de los sismos y los cambios climáticos fuertes.

Asimismo, la astróloga de origen cubano ha advertido que los artistas tienen que cuidarse y seguir cada una de las recomendaciones de sus equipos de seguridad.

Sin embargo, sus sugerencias no solo han sido a ese nivel, sino que Mhoni Vidente también ha alertado que en las elecciones presidenciales de Colombia podrían planearse atentados y que, por ende, es fundamental que cada uno de los candidatos estén protegidos.

 

